El artista cubano Otero Alcántara comienza otra huelga de hambre en prisión

La Habana, 30 sep (EFE).- El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, en prisión desde hace más de dos meses, comenzó una huelga de hambre para pedir su libertad y la de los presos políticos en el país, indicó este jueves a Efe la pareja del opositor en una conversación telefónica.

La también activista Claudia Genlui aseguró que el líder del Movimiento San Isidro (MSI) inició la huelga el lunes pasado.

"Me dijo que si no me llamaba el lunes se iba loma abajo, lo que significa asumir la huelga", declaró Genlui, quien expresó su preocupación por la salud del artista de 33 años encarcelado desde el 11 de julio, cuando estallaron las masivas protestas antigubernamentales en Cuba.

Marta, una de las tías del disidente, aseguró "no saber nada" de su sobrino.

No es la primera vez que el artista adopta esta medida ya que en abril estuvo más de cinco días en huelga de hambre y sed, por lo que fue ingresado en un hospital de La Habana.

La revista Time incluyó en septiembre a Otero Alcántara entre las 100 personas más influyentes de 2021, considerado "preso de conciencia" por Amnistía Internacional.

El Gobierno cubano lo ve como un "mercenario" y asegura que es un agente al servicio de Estados Unidos para subvertir el orden en Cuba, acusación que también dirige a otros opositores y activistas críticos.