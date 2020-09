Atresplayer Premium: innovar, arriesgar y apostar por un producto local

Vitoria, 3 sep (EFE).- La gran apuesta de Atresmedia por el contenido propio ha desembocado en una revolucionaria plataforma de pago, Atresplayer Premium, cuyo carácter innovador será reconocido con un galardón en el FesTVal de Vitoria, en el que la corporación hablará, este jueves, de sus series originales de más calado: "Veneno", "#Luimelia" o el esperado reencuentro de "Física o química".

La historia de Atresplayer Premium es un bonito ejemplo de un producto tratado con cariño al que, queda patente, se le ha dedicado tiempo y esfuerzo y en el que se han puesto muchas ganas e interés en satisfacer al espectador.

De la interesante historia de esta plataforma sabe mucho José Antonio Antón, director adjunto de Contenidos de Atresmedia, quien habla con Efe de la espectacular evolución de la plataforma en menos de un año, de sus orígenes como servicio bajo demanda y de las nuevas producciones que hoy presentan en el FesTVal de Vitoria.

Muy implicado en el proyecto y con "ilusión" y "pasión" por ofrecer el mejor contenido a los abonados de la plataforma, Antón resume las cualidades de este producto en tres simples conceptos: "Originalidad, exclusividad y carácter local".

Atresplayer, aún sin el añadido de "Premium" con el que se conoce actualmente, nació en 2013 para sustituir al 'Video Bajo Demanda' y al posterior 'Modo Salón' con el que en 2010 Atresmedia trataba de acercar todas sus produ,cciones al espectador.

Fue en 2013, por lo tanto, cuando se empezó a apostar por un entorno más digital, permitiendo al espectador ser dueño de los tiempos y los contenidos que deseaba ver. Sin embargo, el primer "paso importante”, como Antón lo define, fue a partir de 2018, con la "incorporación de nuevas tecnologías y mejor calidad de imagen y sonido".

No obstante, habría un paso más con el que convertir la plataforma en lo que es hoy, un producto líder en su sector dentro de nuestro país. La denominación 'Premium' llegó a finales de 2019 y con ella la posibilidad de ver contenido a la carta en 4K, offline, sin publicidad y, sobre todo, "verlo antes de que se viera en abierto". Es decir, exclusividad.

Una maniobra arriesga de la que incluso tuvieron dudas una vez implantada: "Tuvimos ese miedo inicial a canibalizar nuestros propios contenidos en abierto al ofrecerlos antes. Sin embargo, asumimos el riesgo y vimos que daba resultado".

Es el "ecosistema 360", esto es, incluir a todos los canales y departamentos "de la casa", Atresmedia, lo que ha dado fortaleza a esta plataforma que se convierte en la que más producciones españolas ha emitido en este 2020, "un total de 12", con "Mentiras", "Benidorm", "Campamento Albanta", "La Valla" o "#Luimelia" entre ellas.

"La respuesta de los abonados ha sido bestial, hemos multiplicado casi por cuatro los abonados que teníamos al inicio. Todo, en menos de un año", cuenta Antón, que recuerda que empezaron la andadura 'Premium' en octubre de 2019 con la serie original de Hulu "Cuatro bodas y un funeral" pero que el boom llegó con la ficción española "El Nudo" (2019).

Aunque parte de culpa de este éxito en el número de abonados la ha tenido la pandemia, "el confinamiento también disparó" sus números, Antón se agarra a la calidad y variedad en sus contenidos, haciendo hincapié en las grandes bazas para esta temporada, que presentan hoy en el FesTVal de Vitoria.

Con "Veneno" –cuyo tercer capítulo se preestrenará en cines el 17 y llegará a la plataforma el 20 de septiembre- a la cabeza; el potencial de "#Luimelia" y su segunda temporada en emisión, y las inminentes llegadas del reencuentro de "Física o Química", que empieza a rodar este lunes, y de la serie "ByAnaMilán", basada en las anécdotas de la actriz, las previsiones de cara a este nuevo curso pintan bien para Atresplayer Premium.

Sus números así lo reflejan. El último informe de resultados económicos que Atresmedia ha entregado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -hecho público este 2 de septiembre- revela un total de 250.000 abonados frente a los 163.000 que presenta su máximo competidor Mitele Plus.

Asimismo, junto a las ya mencionadas series, cuyas protagonistas –Jedet, Paula Usero, Andrea Duro y Ana Milán- han estado presentes telemáticamente en la rueda de prensa de este jueves en Vitoria, Atresplayer ya tiene un amplio catálogo preparado para este nuevo curso y "muchos proyectos en mente para 2021".

En la línea del documental de Sabina, bajo el lema "Pongamos que hablo de", Atresplayer estrenará otras entregas con Julio Iglesias, Penélope Cruz, Mecano y Pedro Almodóvar como protagonistas. Junto a ello, la docuserie "El instante decisivo" sobre la muerte de Miguel Ángel Blanco, la saga de terror "Creepshow", la comedia "Dos años y un día" con Arturo Valls y el documental "Ellas", que hablará de la transexualidad, están por llegar en esta nueva temporada que Atresmedia presenta "con orgullo".

Un catálogo propio, original y que, según recuerda Antón, "no quiere competir con Netflix": "En España hemos sido pioneros. No competimos con Netflix, no es ese entorno". "Tenemos una base de contenidos bestial, no queremos convertir Atresplayer en una plataforma para compartir contenidos de terceros", concluye.

Por Patricia Muñoz Sánchez.