Aumentan los contagios pero se reduce la hospitalización en los Países Bajos

La Haya, 6 nov (EFE).- Volvieron a aumentar los contagios diarios en Países Bajos por primera vez esta semana, pero se redujo la ocupación hospitalaria, mientras el Gobierno neerlandés amenazó este viernes a los municipios más afectados con imponer el toque de queda, criticado por requerir la declaración de un estado de alarma.

En las últimas 24 horas, fueron detectados 7.272 nuevos positivos, 288 más que ayer, por lo que esta sería la primera vez en una semana que la cantidad de nuevos contagios aumenta, según el Instituto de Salud Pública (RIVM).

Además, 180 nuevos pacientes con Covid-19 fueron admitidos en hospitales las últimas 24 horas, son 81 personas menos que ayer, y 33 enfermos fueron trasladados a unidades de cuidados intensivos, casi todos desde salas de enfermería por un empeoramiento de su estado de salud.

En total, hay 2.445 personas con Covid-19 en los hospitales de Países Bajos, de las que 603 se encuentran en las UCI.

El RIVM también informó de la muerte de 118 pacientes por coronavirus, frente a los 87 de ayer, por lo que, oficialmente, han muerto una media de 78 personas a diario en Países Bajos a causa del virus.

TOQUE DE QUEDA

La ministra de Atención Médica, Tamara van Ark, consideró este viernes que "debería" imponerse un toque de queda en las regiones que registran los números más altos de coronavirus, como Róterdam, donde la situación es "alarmante", una medida rechazada por los municipios porque requiere la declaración, por primera vez, de un estado de alarma.

"No hay nada bueno en esta fase, en absoluto. No he abrazado a mis padres desde marzo. Eso tampoco es agradable, pero la prioridad es la salud. Estudiaremos lo que se necesita para controlar la situación y en ese sentido, no hay medidas tabú para mi", añadió.

El ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, señaló también que hay un debate importante sobre esta herramienta, pero que, "como todo con el coronavirus, hay ventajas y desventajas, no hay opciones fáciles, y eso explica que dentro del gabinete se esté hablando mucho" de esta posibilidad.

TEST RÁPIDOS

El Ejecutivo confirmó hoy la instalación de una veintena de puestos a gran escala en diferentes lugares, entre ellos el aeropuerto de Róterdam, para someter a los ciudadanos a test rápidos, en lo que sería la primera vez desde marzo que las autoridades sanitarias autorizan el uso de pruebas que no sean las PCR para detectar el coronavirus en Países Bajos.

Los empleados de Sanidad recibirán el apoyo logístico y técnico de unos mil soldados neerlandeses, que obtuvieron formación estas semanas para administrar unas pruebas que tardarán unos minutos en dar resultado.

Estas ubicaciones funcionarán con pruebas de antígenos en las que la presencia del virus se determina basándose en su proteínas, en lugar del material genético, y cuya fiabilidad ha sido confirmada ya por las autoridades sanitarias después de varios ensayos con nueve tipos de test rápidos.