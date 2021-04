Ayuso dice que es más seria que el PSOE y que la gente "no quiere" a Podemos

Madrid, 4 abr (EFE).- La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que los madrileños consideran que en sanidad y economía ella se lo ha tomado "bastante más en serio" que el PSOE y que la gente "no quiere" las políticas del candidato de Podemos, Pablo Iglesias.

Ayuso se refiere así a la campaña del PSOE y de Podemos en unas declaraciones que publica este domingo el diario "La Razón" y que fueron hechas el jueves pasado en una sesión fotográfica para la campaña electoral.

Al referirse al lema de campaña "Gobernar en serio" del candidato socialista, Ángel Gabilondo, Ayuso dice: «tengo la percepción de que los madrileños consideran que me lo he tomado yo bastante más en serio que el PSOE", y añade que "no es serio" que "el PSOE y los demás partidos" intentaran "con todas las argucias posibles que los madrileños no fueran a las urnas".

Con respecto a Iglesias, Ayuso dice que "quiere cerrar el Zendal, meterme en la cárcel y va provocando siempre tensión. Yo soy una persona que recorre todo Madrid y puedo asegurar que en los barrios más humildes no le quieren ni ver".

"Estas políticas -añade Ayuso- no las quiere la gente, porque son ciudadanos conscientes de que con ellos perderían lo que con su esfuerzo diario consiguen poco a poco».

La candidata desea que comience la campaña para las elecciones del 4M animada porque la gente le transmite que confía en ella y le representa: "hay que gente que me dice: 'mi familia había votado siempre al Partido Socialista o a la izquierda y te vamos a votar todos porque se nota que has antepuesto los intereses de los ciudadanos a tu seguridad'».

La presidenta dice a "La Razón" que le generan «responsabilidad» los mensajes de las personas que le agradecen «permitirles seguir trabajando» al mantener abierta la actividad comercial.

Ayuso dice además que le gustaría ser "la que representa a los que me representan. Y son todos aquellos ciudadanos que viven en Madrid a la madrileña».

Para la candidata del PP, «vivir a la madrileña» es "una forma de vivir muy concreta la que nos hemos dado en Madrid, madrugando mucho, trabajando mucho, con muchísima presión, pero, a la vez, con muchas oportunidades y libertad. Quiero que todo el que pasa el día entero aquí trabajando y sudando la camiseta se sienta orgulloso y representado».