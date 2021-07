Boris y Carrie Johnson esperan su segundo hijo en común

Londres, 31 jul (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, y su esposa, Carrie, esperan su segundo hijo en común, que nacerá en torno a la Navidad, anunció ella misma hoy en Instagram.

La joven de 33 años, que dio a luz a su primer hijo, Wilfred, el 29 de abril de 2020, reveló que hace unos meses perdió un bebé, lo que la dejó desconsolada.

"A principios de año, tuve un aborto espontáneo que me rompió el corazón", ha revelado.

"Me siento increíblemente afortunada de estar embarazada de nuevo pero también me he sentido como un saco de nervios. Los problemas de fertilidad pueden ser muy duros para mucha gente, particularmente cuando en plataformas como Instagram puede parecer que todo va siempre muy bien", escribió.

"Encontré muy reconfortante escuchar a gente que también había experimentado la pérdida y espero que, de alguna manera, compartir esto pueda ayudar a otras personas", afirmó.

Adelanta que espera el bebé para diciembre y, junto a una foto de un adorno de Navidad en forma de cochecito, dice: "Esperando a nuestro bebé arcoiris esta Navidad".

Según la BBC, el término bebé arcoriris se utiliza en alusión a un bebé nacido después de un aborto espontáneo o una muerte fetal o neonatal.

El jefe del Gobierno británico, de 57 años, y Carrie -cuyo apellido de soltera era Symonds- se casaron el pasado mayo en la catedral católica de Westminster, en el centro de Londres, en una ceremonia planeada "en secreto", a la que asistieron un pequeño grupo de familiares y amigos, en medio de restricciones por la pandemia.

Sí participó en el evento Wilfred, el primogénito de la pareja, que nació en abril del año pasado, poco después de que su padre se divorciara de su anterior esposa, Marina Wheeler, con quien se casó en 1993 y tuvo cuatro hijos.

Previamente, el político, al que se atribuyen varias relaciones extramatrimoniales y otros dos hijos, estuvo casado también, desde 1987, con Allegra Mostyn-Owen, a la que conoció cuando ambos eran estudiantes en la universidad inglesa de Oxford, si bien su matrimonio fue anulado.