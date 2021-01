Borràs: "JxCat es la única posibilidad de que el tripartito no exista"

Barcelona, 3 ene (EFE).- La candidata de JxCat a la Generalitat, Laura Borràs, ha aseverado este domingo que su formación es la "única posibilidad" de que no se produzca un tripartito entre ERC, PSC y los comunes tras las elecciones al Parlament del 14 de febrero: "Somos garantía de un Govern fuerte e independentista".

En declaraciones a los medios desde Sant Joan Despí (Barcelona), Borràs ha aseverado que no existe "ninguna posibilidad" de que JxCat participe en ningún tipo de acuerdo con el PSC, tal como ocurrió en la Diputación de Barcelona, y se ha presentado como la única alternativa para que no se repita un tripartito "de nefasto recuerdo para Cataluña".

"JxCat representa el motor de cambio que debe ser el independentismo", ha asegurado para opinar que el camino no debe ser "más autonomía", sino avanzar hacia una Cataluña independiente que permita "luchar contra la pandemia de covid-19 y cualquier reto que nos venga por delante".

"No podemos luchar contra la pandemia si no tenemos la capacidad de decisión y nuestros recursos", ha insistido al respecto Borràs, para quien el "autonomismo" únicamente conduce a "una situación que no es sostenible para Cataluña", mientras que el proyecto que defiende su formación es sinónimo, ha dicho, de "un gobierno fuerte y estable".

Asimismo, Borràs ha vuelto a criticar la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa, como cabeza de lista del PSC el 14F al censurar que "abandone su responsabilidad" gubernamental para "entrar en campaña" y ha aseverado que se trata de "un intento más de sucursalización de Cataluña por parte del PSOE y de Pedro Sánchez".

"Vendrán a proponernos la misma gestión que ha descentralizado las responsabilidades y ha recentralizado el mérito", ha denunciado.