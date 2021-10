Caballero pide "no cambiar de entrenador" y Formoso un PSOE "sin resignación"

Santiago de Compostela, 27 oct (EFE).- El secretario general del PSdeG y candidato a la reelección, Gonzalo Caballero, ha mostrado en el debate de este miércoles su convencimiento de que no es bueno cambiar "de entrenador cada temporada" mientras que el otro aspirante al liderazgo, Valentín González Formoso, ha apelado a la legitimidad.

"Todos tenemos la misma legitimidad", ha clamado al apostar por un partido "sin resignación" y unificado que aspire a gobernar, mientras que Caballero, que comparte objetivo, ha subrayado que "si no estamos cambiando de entrenador cada temporada, la ciudadanía percibirá que tenemos credibilidad".

El actual cabecilla de los socialistas gallegos ha subrayado que la solución no está en un "mirlo blanco" y sí en el "pico y pala" y en "saber remar", observación que ha aprovechado para afear al oponente su escasa presencia en las reuniones de la dirección gallega ("dos" veces), en los mitines y en el comité federal.

Formoso ha replicado que al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le importa más que se esté al lado de los trabajadores, y lo mismo ha dicho de la sociedad, que necesita comprobar que los políticos no están "ensimismados" en el control orgánico ni en "cuitas internas".

Financiación, alta velocidad, energía, servicios públicos, jóvenes y emigración, o el lobo ibérico, han sido algunos de los temas tratados en una hora y media de diálogo dividida en tres bloques, el PSdeG como instrumento al servicio de la ciudadanía, la reactivación y las propuestas de futuro.

Formoso ha asegurado que Galicia tiene por delante mucho por hacer y hay que crear "grupos de trabajo permanentes" y Caballero ha dicho que la pandemia ha obligado a parar la maquinaria presencial pero es el momento de que vuelvan el laboratorio de ideas y la escuela de formación Ceferino Díaz.

"Fortalecer, avanzar, construir y seguir avanzando", ha clamado Caballero, que ha traído a colación el reto de actualizar el estatuto de autonomía y ha recriminado a Formoso que comparezca con el jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, porque esa "connivencia" y ese "abrazo de oso" hacen a su juicio flaco favor al PSOE.

"Penaliza la capacidad de hablar con todo el mundo", le ha contestado Formoso, que ha situado a Caballero en un "mundo paralelo e irreal" en algunas cuestiones, pues el "abrazo de oso" es para él haber permitido la mayoría absoluta de la que goza el 'popular'.

"A reivindicativo a mí no me gana nadie", ha reaccionado Caballero, que ve a Formoso con un "discurso genérico" consistente en que los socialistas no quieren ser oposición y sí gobernar, sin mayores concreciones.

"Descabezar el Parlamento" hoy sería para Caballero, que es portavoz del grupo, dejar a Feijóo y a Ana Pontón (BNG) todo más "fácil".

Es por eso que ha pedido un voto masivo para él y ha expresado su deseo de contar con la "lealtad" de toda la formación, para acto seguido dejar caer que no siempre ha sido así aunque él es "dueño" de sus silencios, pese a esa mención sin alusiones a situaciones que no han sido las "óptimas".

Caballero ha apostado, dirigiéndose a Formoso, por la integración: "tú y yo, yo y tú".

Formoso ha coincidido en que nadie es "prescindible" y en lo oportuno de ese esfuerzo de "integración y de unidad". "Ningún compañero sobra" en aras de conseguir una "Galicia sin resignación, un PSdeG sin resignación", ha asegurado.

Caballero ha exhibido en varios momentos su "orgullo socialista", y Formoso ha aludido a su "conciencia personal".

Caballero se ha definido en suma como un militante al que le gustan las primarias, debatir, y que asumió el liderazgo en una etapa "muy difícil" agravada por la crisis sanitaria.

Ha defendido su proyecto de izquierdas, galleguista, ecologista y feminista y ha apuntado, en alusión directa a Formoso, con el que ha contado y contará, que "lo que nos une es mucho más que cualquier tipo de divergencia".

Formoso, a su vez, ha relatado que es el pequeño de siete hermanos y que en su casa mamó el valor del "esfuerzo" y de la "humildad", lo cual influyó en su propia "conciencia personal", forjada en su hogar, con sus padres, trabajadores, y sus hermanos.

Ha apostado además por el "vehículo social" de la "ilusión" y ha querido hacer hincapié en que "Galicia es de quien la trabaja" y de quien "la atienda y entienda".

Gonzalo Caballero y Valentín González Formoso, los dos candidatos a la secretaría general del PSdeG, han sido convocados por el comité organizador del congreso de los socialistas gallegos para este debate, que se produce tres días antes de las primarias.

Las votaciones que aclararán el escenario socialista son el sábado.