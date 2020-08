Caballero ve “pura política partidaria” en las críticas al acuerdo del superávit

Vigo, 4 ago (EFE).- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha dicho este martes que las críticas de Partido Popular y Ciudadanos al acuerdo firmado entre el Gobierno y la asociación que preside para la liberación de los remanentes y el uso de los superávits por parte de las corporaciones locales obedece a una “pura política partidaria”.

Según las declaraciones a la prensa de Caballero, “nunca se firmó un acuerdo de esta importancia, de esta envergadura, entre la FEMP y el Gobierno de España”, y el Partido Popular lo sabe.

“Sabe que es un acuerdo muy municipalista y está irritado porque quien lo firma es el Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso parece que el Partido Popular no lo soporta”, ha dicho el también alcalde de Vigo.

Caballero ha vuelto a enumerar todas las ventajas de un acuerdo que permite a los ayuntamientos gastar sus remanentes y que, además, pone a su disposición 5.000 millones si prestan sus ahorros al Gobierno central, todo lo cual, ha dicho, evita “un problema” que causa la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, del Gobierno de Mariano Rajoy.

El presidente de la agrupación municipalista ha subrayado que los ayuntamientos pueden escoger el sistema de remanentes, el de superávit que existía hasta ahora o uno mixto, por lo que los críticos con el acuerdo pueden desmarcarse de él.

“Ellos verán si deciden ir por remanentes o por superávit, porque siempre pueden elegir quedarse con el sistema que establecieron ellos, que establecieron las leyes del PP, pero ahora no les gusta, y no les gusta porque el sistema del superávit es muy dañino y perjudicial para las corporaciones locales. Y claro, quieren el de remanentes, pero ¿quién lo aprueba? El Gobierno de Pedro Sánchez, y eso no les gusta”, ha añadido Caballero.

El presidente de la FEMP ha recordado que en la Comisión para la Reconstrucción en el Parlamento, todos los grupos políticos excepto el Partido Socialista pidieron tres cosas para los ayuntamientos: “Remanentes sólo de 2019 y 2020, superávit y fondos europeos”.

“¿Y saben qué? En lo que el Gobierno plantea está todo recogido y muchísimo más. Y eso es lo que hace que estén tan enfadados PP y Cs, porque lo que ellos pidieron para los ayuntamientos en la Comisión para la Reconstrucción es infinitamente inferior a lo que le Gobierno de España acaba de firmar y acaba de aprobar”, ha añadido.

Además, Caballero ha criticado que “muchos presidentes” del Partido Popular hayan defendido en reuniones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que “los remates de los ayuntamientos se los quedasen las comunidades autónomas”.

“Este es una acuerdo de la mayor importancia”, ha concluido el presidente de la FEMP.