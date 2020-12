Cameron Díaz lanza una línea de vinos con una bodega del Penedés

Madrid, 18 dic. (EFE).- La actriz Cameron Díaz y la empresaria Katherine Power lanzan la línea de vinos "Avaline" con la centenaria bodega catalana Can Ràfols dels Caus, a quien han encargado la elaboración de su nuevo vino blanco.

Avaline es un proyecto que Cameron Diaz ha ideado junto a Katherine Power, que busca fortalecer a la mujer en un entorno tradicionalmente masculino como el vinícola.

Su filosofía, que han bautizado con el nombre de "clean wine" (vino limpio), se resume en la producción de vinos con uva de alta calidad, elaborados mediante un estricto control de los aditivos, un mayor respeto por el medio ambiente, una defensa de los productos sanos y una mayor honestidad en las etiquetas, han comentado desde la bodega al frente de la que está Carlos Esteva.

Las dos empresarias visitaron la bodega en mayo de 2019 tras recorrer otras en distintos países del mundo. Y a partir de ahí, surgió la colaboración que ha llevado a etiquetar este vino.

Debido al "éxito" que han obtenido en esta primera cosecha , Esteva confía en que esta colaboración se convierta en un proyecto de "largo recorrido", promoviendo así los vinos ecológicos del Penedès fuera de nuestras fronteras.

La protagonista de "The Mask" y "La boda de mi mejor amigo" ha sido madre recientemente y se toma con mucha más calma su faceta como actriz, prolongando su participación en películas cada vez más.

Desde hace tiempo está dedicada a la promoción de una vida sana y en 2016 escribió el libro "The Longevity Book: Live Stronger, Live Better. The Art of Ageing Well" (El libro de la longevidad. Vive fuerte, vive mejor; El arte de envejecer bien), aunque su primera incursión en el mundo editorial fue "Ama tu cuerpo", en el que hablaba sobre la alimentación sana y cómo no maltratar al cuerpo.

El proyecto que han emprendido Cameron Díaz y Katherine Power es liderar y sumar fundamentalmente mujeres que quieren disfrutar del placer de un "vino limpio" en cualquier momento del día, algo a lo que también se suma Can Ràfols dels Caus, ya que su equipo es mayoritariamente femenino y la continuidad de esta bodega familiar también tiene nombres propios femeninos.