Canco Rodríguez: ya es buen momento de abrir la mano a porcentajes de cultura

Ceuta, 8 ene (EFE).- El actor malagueño Juan José "Canco" Rodríguez, popular por su participación en varias series de televisión y películas de cine, ha asegurado hoy que ya es un "buen momento" para "abrir la mano" a los porcentajes de los teatros y la reducción de público "porque estamos demostrando que cumplimos todos, tanto los actores como los espectadores".

"Canco" Rodríguez (Málaga, 1977) ha realizado esta reflexión en una entrevista con Efe en Ceuta, donde esta noche formará parte del elenco de cuatro actores que ponen sobre el escenario la obra "Hombres que escriben en habitaciones pequeñas" de Antonio Rojano.

El actor, que interpretó papeles muy conocidos en series como "Aída" o en la película "Fuga de cerebros", ha manifestado que en el ámbito cultural la estadística del coronavirus "es de 0 porcentaje de contagios y eso es un éxito y no sé cuantos sectores pueden tener ese porcentaje desde marzo".

Le gusta ser "muy optimista" y por ello ha valorado que "en las grandes desgracias intento crecerme para que no nos tumben como los boxeadores y profesionalmente estoy contento porque mantener una función en gira actualmente es un éxito y ya estoy pendiente de otros proyectos audiovisuales".

Sí ha dejado claro que el "90 por ciento" de sus compañeros "están sin trabajar desde marzo y sin poder generar ingresos, lo cual es una pena aunque todos pensamos que saldremos de ésta lo mejor parado posibles y a los que nos esté yendo mejor siempre extender el brazo a los que están por debajo".

A nivel personal, le gusta "todo" y "por suerte he tenido la fortuna de trabajar en el teatro, el cine y la televisión y me gusta más lo que no estoy haciendo".

No obstante, sí tiene claro que la televisión aporta ser más conocido "porque un capítulo de una serie de televisión son como 70 teatros llenos, es decir, la tele te da la popularidad y si encima el proyecto conecta con el público te ofrece un cariño que a la hora de hacer teatro te permite vender más billetes".

Sobre la obra "Hombres que escriben en habitaciones pequeñas" ha reflexionado que "lo mínimo que ofrecemos es que la calidad sea perfecta y el público se marche satisfecho con la compañía. La función está teniendo mucho éxito, es una comedia que tiene misterio, viajes en el tiempo y te hace desconectar de la realidad que estamos viviendo, por lo que la gente se va contenta".

Ha agradecido poder actuar en Ceuta, una ciudad que ya había visitado en otras ocasiones. "Es como la última puerta de casa cuando vas a algún país africano y, además, tengo que dar las gracias porque el hecho de que Ceuta siga formando parte del movimiento de la rueda del teatro y que mantenga las giras es para quitarse el sombrero".

Por Rafael Peña