Carl Sagan será homenajeado en el curso de verano del IAC

Santa Cruz de Tenerife, 9 jun (EFE).- El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha organizado una nueva edición del curso internacional de verano “Nuestro hogar en el océano cósmico”, que se celebrará de forma virtual entre el 26 y el 30 de julio y se homenajeará a la serie “Cosmos” del divulgador Carl Sagan (1934–1996).

El curso “Astronomy Education Adventure in the Canary Islands” repite formato tras el éxito de la pasada edición, realizada íntegramente en línea y en la que participaron unos 200 docentes de más de 40 países, y para llegar a más participantes de forma sostenible ante la pandemia de la covid-19, ha informado este miércoles el IAC en un comunicado.

Los contenidos de esta séptima edición estarán centrados en el Sistema Solar e incluirá “guiños” a la serie de televisión “Cosmos: un viaje personal”, del astrofísico y divulgador científico Carl Sagan, para conmemorar los 40 años desde su primera emisión (en 1980 en EE.UU. y entre 1981 y 1982 en España y otros países).

“Compartiendo el espíritu antibelicista de Sagan y su defensa de la ciencia y el racionalismo frente a la pseudociencia y la superstición, el curso celebra también que 2021 ha sido proclamado Año Internacional de la Paz y la Confianza”, ha añadido el instituto.

Una de las directoras del curso, Nayra Rodríguez (IAC), ha señalado que el IAC se ha sumado a los homenajes hacia Carl Sagan y su serie Cosmos porque, entre otras razones, inspiró a generaciones de astrónomos y despertó el interés por el Universo en millones de personas.

La edición de este año incluirá charlas con investigadores del IAC y talleres prácticos que presentarán metodologías de aprendizaje innovadoras y herramientas STEAM digitales que los docentes pueden utilizar para llevar la investigación y la exploración del cosmos a las aulas.

Los participantes aprenderán a programar observaciones con telescopios robóticos profesionales, practicarán con programas de visualización y análisis de imágenes astronómicas y con datos reales obtenidos con el Telescopio Liverpool, los telescopios de la red LCO y las misiones espaciales de la ESA.

Todo ello, ha añadido el IAC, con un enfoque especial en el sistema solar, el hogar de la Tierra en el Universo.

A pesar de su formato virtual, el curso incluye actividades que permiten a los participantes relacionarse entre sí y establecer “vínculos” con docentes de otros países.

“Buscamos que el profesorado disfrute de una experiencia de aprendizaje y colaboración que pueda trasladar a su alumnado en condiciones similares, fomentando la cooperación entre escuelas alrededor del mundo en proyectos de investigación”, señala Rosa Doran (NUCLIO), otra directora del curso.

El curso está organizado por el IAC y NUCLIO y se lleva a cabo en colaboración con el equipo de educación del Telescopio Faulkes, el National Schools’ Observatory y el equipo del proyecto CESAR (Cooperation through Education in Science and Astronomy Research), en el marco del proyecto del IAC PETeR y de la European School Innovation Academy (ESIA).

Tendrá una duración de 27 horas que estarán certificadas por el IAC y NUCLIO, en el marco del proyecto europeo Galileo Teacher Training Program, y está destinada a profesorado de todos los niveles educativos y materias que deseen sumergirse en una experiencia real con las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).