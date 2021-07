Carrizosa pide a Aragonès que también atienda a catalanes constitucionalistas

Barcelona, 1 jul (EFE).- El líder de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, ha trasladado al president de la Generalitat, Pere Aragonès, su petición de que atienda las reinvindicaciones de los constitucionalistas y no les "ignore" en sus acciones.

Tras el encuentro en Palau, Carrizosa, quien ha dicho que ha habido un tono "cordial", ha señalado que las diferencias políticas entre ambos en la reunión han sido "manifiestas" y que le ha prometido al president oposición "constructiva" en cuanto a la pandemia, pero "firme" por lo que respecta a "saltarse las leyes".

El líder naranja le ha trasladado un escrito con ocho peticiones que a su juicio preocupan a la población catalana no independentista, entre ellas "el respeto al ordenamiento jurídico democrático y la separación de poderes" o "garantizar la estabilidad política y la seguridad jurídica con el objetivo de favorecer el progreso económico".

La lista también habla de "respetar el sentimiento de españolidad de la mayor parte la población catalana" y "el abandono del menosprecio institucional al castellano", entre otras.

Igualmante, Cs pide "respeto al normal desempeño en Cataluña de las funciones de la Corona, el Gobierno y la administración general del Estado".

Sobre esa lealtad institucional de la administración autonómica, y a propósito de la ausencia del Govern en los premios Princesa de Girona, Carrizosa ha señalado que se trata de "un gravísimo error".

"No queremos que la gente catalana que tiene buen concepto de la Corona tenga que ver cómo sus instituciones autonómicas toman opciones políticas y no institucionales y se colocan fuera del Govern de todos. Para contentar a una parte de la población no se tiene que menoscabar la dignidad de la otra. Asistir a un acto como este debería verse con normalidad", ha dicho.

Carrizosa ha añadido que las reivindicaciones constitucionalistas las llevará al Parlament, que ha dicho es donde tiene que desarrollarse principalmente el "diálogo", y tendrán forma de interpelación primero, y moción después, "para que todos los partidos dejen claro de qué lado están".

El encuentro, enmarcado en la ronda de contactos con los portavoces parlamentarios, tenía que haberse celebrado el 23 de junio pero Aragonès decidió retrasarlo a última hora para acudir a la salida de los presos secesionistas de prisión.

Se trata de la primera vez "en años" que los naranjas han decidido acudir a la cita con un president de la Generalitat.

Carrizosa ha defendido que su predecesora, Inés Arrimadas, ni él mismo, se reunieran en su día con el expresident Quim Torra porque éste colgó del balcón de Palau unas pancartas que no podían "asumir" y que la justicia les dio la razón, al inhabilitarle, sobre que eran "ilegales".