Casado acusa al gobierno de aceptar que la pensión media supere al salario medio

Berlín, 9 sep (EFE).- El presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, acusó este jueves al Gobierno de dar "por bueno" que el salario medio sea ya menor que la pensión media, algo que a su juicio puede desembocar en un choque generacional y el auge del populismo.

Casado hizo estas declaraciones al intervenir en un encuentro del Partido Popular Europeo (PPE) en Berlín en el que también participan la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente del Grupo del PPE en el Parlamento Europeo, Manfred Weber.

Advirtió de que "los jóvenes pueden empezar a pensar que son la primera generación que van a vivir peor que sus padres" y agregó que no se puede tolerar que "haya gobiernos, como los socialistas" que ya lo dan por bueno.

Este problema intergeneracional, prosiguió el presidente del PP, sumado al aumento de la deuda pública a raíz de la crisis del coronavirus puede jugar en favor del populismo, como ya sucedió tras la crisis financiera.

Advirtió de que la pandemia "da otra oportunidad" al populismo de izquierdas para resurgir sobre "el descontento" y frente a "los gobiernos eficaces que ahora tienen que liderar la recuperación europea".

Lamentó además que el Gobierno español, al que definió como "radical" ante sus correligionarios europeos, no esté utilizando bien los fondos europeos para la recuperación.

El líder del PP mencionó las ayudas a la aerolínea Plus Ultra y las ayudas "millonarias" a artistas cuando el país sufre un paro juvenil del 40 % y un millón de familias tienen a todos sus integrantes desempleados.

Casado afirmó además que el "futuro de Europa" es la democracia cristiana, "frente a los enemigos de la libertad", y reivindicó los que a su juicio son los "principios imprescindibles" de "la familia que fundó" la Unión Europea.

Abogó también por mejorar la competitividad de la UE para asegurar el Estado de bienestar y por la geoestrategia porque "Europa ha de ser relevante en el mundo" y deber ser capaz de "sufragar su propia defensa".

"1.400 millones de africanos no van a renunciar a una vida mejor a unas millas al norte si no tenemos no sólo un sistema de defensa de nuestras fronteras, sino también cooperación internacional para que tengan un futuro mejor en sus países", indicó.

El encuentro del PPE en Berlín es, de manera informal, una forma de despedir a la canciller alemana, Angela Merkel, y de respaldar al candidato conservador a la Cancillería, Armin Laschet, en las elecciones del 26 de septiembre.