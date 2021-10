Casado, sobre el congreso de Madrid: no perdamos tiempo "mirándonos al ombligo"

Madrid, 31 oct (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, considera que el congreso del partido en Madrid no se convoca aún, como pide la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, porque se están celebrando congresos provinciales, y añade que "a la gente no le importan las cuestiones internas de los partidos", en los que no se debe perder el tiempo "mirándonos al ombligo".

En una entrevista con el diario digital "El Confidencial", publicada este domingo, y a una pregunta sobre la tensión entre Génova y Sol por la petición de Ayuso, Casado responde que a dicho congreso podrá presentarse "quien quiera" y que quien gane tendrá su apoyo, pero reitera que "ahora estamos con los otros congresos que tienen más de una provincia" y que él no opina sobre "eso".

Y acerca de una supuesta operación de la dirección del PP para que Ayuso no sea candidata en 2023, dice Casado que "nadie ha apostado más" por ella que él mismo y que se alegra de haberlo hecho "porque está haciendo una labor de gobierno extraordinaria".

Tras expresar su orgullo por todas las administraciones en las que gobierna el PP, Pablo Casado se refiere "en particular" a la capital y a la Comunidad de Madrid "porque tanto José Luis Martínez-Almeida como Isabel Díaz Ayuso fueron apuestas personales mías que la gente no entendió".

El sábado, consultada sobre sus diferencias con Génova, Ayuso -que aspira a hacerse con el control del partido en Madrid en el congreso autonómico- afirmó que nunca se meterá en "una guerra innecesaria" como presentar una demanda contra Génova por no convocar el congreso regional antes de marzo.

"Lo que sí sé es que estoy trabajando todos los días de mi vida para unir, con ilusión, con paciencia y con cariño, que es como hago las cosas y como seguiré hacia adelante hasta que se celebre el Congreso", dijo Ayuso.