CCOO pide que los docentes interinos accedan a programas de formación permanente

Madrid, 6 oct (EFE).- CCOO ha solicitado que la Consejería de Educación reanude la inscripción del profesorado interino en los cursos de formación permanente del profesorado, que ha dejado de realizarse "de manera repentina incumpliendo la normativa vigente" y aumentando los pasos administrativos para el reconocimiento de los méritos de formación de este colectivo.

Tras recibir varias consultas de estos profesores, la secretaria general de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, ha enviado al subdirector general de Formación del Profesorado, Vicente Alcañiz, una solicitud para que se reanude la inscripción de los cursos de formación de interinos en el Registro de Formación Permanente del Profesorado.

En la respuesta remitida desde el Registro, "no se da explicación de los motivos de este cambio deactuación de la Administración, y sólo se describen los otros procedimientos" para que los interinos vean reconocidos sus méritos en los distintos procesos selectivos o para inscribir esta formación, a efectos retributivos, cuando inicien su vida laboral como funcionarios, explica Galvín en un comunicado.

CCOO entiende que no procede esta actuación por parte de la Consejería de Educación puesto que no existenormativa que ampare "esta discriminación que de hecho sufre al profesorado interino al no poder inscribir loscursos" que realiza.

"Esta práctica de la Consejería perjudica mucho a este profesorado a la hora de que sean reconocidos suscomplementos retributivos de formación, los llamados sexenios", ya que el requisito imprescindible para que sehagan efectivos es la acreditación de que los cursos están inscritos en este Registro, añade Galvín.

La Consejería debe "rectificar y debe reiniciar inmediatamente la inscripción de los cursos realizados por todo elprofesorado interino de forma que sea reconocida su formación en condiciones de igualdad".

Este nuevo modo de actuar "impuesto desde el Registro vulnera, al menos, los artículos 11 y 12 del Decreto120/2017, de 3 de octubre", por el que se regula la formación permanente del personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid, donde se establece que dichos cursos deben ser registrados, también por el personal interino para su posterior reconocimiento.

Lo mismo ocurre con la Orden 2453/2018, de 25 de julio, de la Consejería de Educación, que regula laformación permanente, y además el Tribunal de Justicia de la UE, en un auto de febrero de 2012 ya consideró"discriminatorio el no abono de los sexenios a los y las funcionarios interinos", concluye Galvín.