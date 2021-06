Cela: un cartel de actividades y exposiciones tras dos décadas sin su voz

Santiago de Compostela, 11 jun (EFE).- Camilo José Cela, nacido el 11 de mayo de 1916 y fallecido el 17 de enero de 2002, será honrado como se merece en 2022, cuando se cumplirán dos décadas sin su voz, con un cartel que incluirá exposiciones varias y otro tipo de actividades.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lo ha avanzado este viernes en su asistencia en Padrón (A Coruña) al acto del treinta aniversario de la fundación que lleva el nombre del autor, uno de los grandes del siglo XX que fue muchos hombres en uno: tan bravucón y deslenguado como generoso y divertido.

El máximo mandatario gallego ha incidido en la importancia de cuidar y divulgar el legado del Premio Nobel, que cosechó numerosos galardones y reconocimientos.

Núñez Feijóo ha destacado que los nuevos actos en honor del autor de "La familia de Pascual Duarte", la novela en castellano más traducida después del Quijote, se sumarán a los celebrados en 2016, con motivo del centenario de su nacimiento.

Así como a la remodelación de la Casa Museo y a la labor que desarrolla la Fundación, a la que ha definido el jefe del Ejecutivo como "la mejor plataforma de investigación, protección y proyección de la herencia del escritor".

Tanto literaria, con un análisis exhaustivo de sus manuscritos, como periodística, y, cómo no, epistolar y editorial.

Núñez Feijóo ha alabado el papel de esta institución a lo largo de treinta años, como dinamizadora de la cultura gallega y española a través de su protagonista, y también su apuesta por la innovación y la reinvención, como ponen de manifiesto la pinacoteca y los puentes tendidos a otros autores.

Así, se ha referido al centenar de exposiciones organizadas, además de otras iniciativas recientes como el seminario 'A palabra e a imaxe', la muestra 'Nova York amarga', que se puede visitar en el compostelano CGAC; y el ciclo 'Mazurca para dous poetas', que se lleva a cabo este mes y que mantiene un juego híbrido de música y poesía.

El presidente de la Xunta ha aprovechado igualmente esta ceremonia para ensalzar la obra de un escritor, actor, poeta, pintor, en suma un creador admirador profundo de Picasso que, lejos de acomodarse en su talento, se esforzó para compartirlo "en todos los espacios de la vida pública y cultural".

Ha incidido Feijóo en que en Cela habitaba un novelista, un poeta, un académico, un viajante y un periodista, que forman parte de una misma figura, de un hombre con muchas pieles que daba a todo ello un denominador común: "la genialidad".

El mismo Cela hablaba de ello, a su manera: “Yo creo que el individuo no es jamás un plano sino un poliedro. Naturalmente, según incida el rayo de luz en una cara, en un vértice, en una arista de este poliedro, el arco que refleja es vario, complejísimo y de un color o múltiples colores".

"Yo no creo en los hombres planos, yo creo que somos todos múltiples; no tenemos una doble vida, tenemos una múltiple vida; ahora bien, no es menos cierto que hay un denominador común. Yo creo que soy, o por lo menos aspiro a ser, un hombre honesto que intenta pasar por este valle de lágrimas procurando hacerle la puñeta a la menos cantidad de gente posible”.