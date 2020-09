Celia Villalobos: "Pablo Casado tenía que haber esperado" para liderar el PP

Madrid, 26 sep (EFE).- Exalcaldesa, exministra y exdiputada, Celia Villalobos, de 71 años, ha pasado más de 30 en cargos políticos de primera línea. En "La política apasionada" repasa un periplo que acabó cuando Pablo Casado tomó las riendas del PP, lo que cree que fue precipitado. "Tenía que haber esperado un poco", asegura.

Publicado por la editorial "Península", el libro de Celia Villalobos ofrece la visión de una de las protagonistas de la historia política reciente. Hasta el congreso del PP del verano de 2018.

Rememora en una entrevista a Efe que durante aquellas semanas en las que el Partido Popular bullía habló con Pablo Casado. Le llamó para pedirle apoyo; ella se lo negó. "Y conste que nunca hemos tenido mala relación", añade.

Le dijo que "tenía que esperar a otro momento" para presidir el partido y que en el contexto de entonces y en el que se avecinaba un pefil con el bagaje de Soraya Sáenz de Santamaría resultaba más apropiado.

Según destaca, sospechó entonces que el PP, con Casado al frente, se iba a derechizar. "Se ha confirmado", concluye antes de indicar que el actual presidente de los populares "nunca fue de extrema derecha".

No cree que la estrategia permita a su partido volver a gobernar, sobre todo mientras conviva en el mismo espacio electoral con Vox y con Cs. "Casado debe reflexionar, así como el resto de líderes, y ver que por separado no llegarán a gobernar", puntualiza.

En su opinión, lo que tiene que hacer Casado es favorecer "la reconstrucción de un gran partido" que aglutine al centroderecha.

¿Por qué ganó Casado el congreso? Celia Villalobos responde que "del enfrentamiento entre dos mujeres siempre hay un hombre que sale ganando, lo que es injusto". El PP estaba entonces dividido por la rivalidad entre María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría.

A la exministra de Sanidad el sistema de primarias escogido le desagradó porque el voto definitivo (el de los compromisarios) se convirtió en un "voto contra la estructura" de un PP conmocionado por la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

Casado fue hábil al colarse entre las favoritas con un discurso que Villalobos tilda de "radical", especialmente en lo relacionado con Cataluña.

La exalcaldesa de Málaga es una apasionada de la política, pero la de ahora no le gusta nada. No ve líderes a la altura, y por eso, echa de menos a gobernantes como Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba o Mariano Rajoy.

Descalifica al presidente actual, Pedro Sánchez. "Es el peor de los líderes que podía tener el socialismo", recalca.

"La política apasionada" es un libro que surgió del interés por conocer la visión de una personalidad que nunca ha callado las discrepancias. Se enfrentó a su partido por el reconocimiento de las parejas del mismo sexo y por la libertad de las mujeres para abortar, entre otras cuestiones.

Recordar ha sido duro, pues algunos episodios aún le duelen, como los intentos de ETA por asesinarla. "Tiré la toalla muchas veces con el libro, pero mi hija mayor me ayudó a seguir", revela.

Su trayectoria es la trayectoria de las decisiones que tomó. "No me gusta mirar atrás y detenerme en las decisiones que no tomé", apunta.

El libro ha sido su desahogo, de alguna manera, y está satisfecha. "¿Escribiría otro?". "Huy, no, para qué", contesta. EFE

aag/fc

(foto)