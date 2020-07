CEVE y Cultura se reunirán el día 9 para analizar los problemas en el sector

Madrid, 6 jul (EFE).- La Coordinadora Estatal de Verbenas y Espectáculos (CEVE) y el Ministerio de Cultura se reunirán el próximo 9 de julio para tratar “las carencias y necesidades de un sector fuertemente castigado por la pandemia”.

En un comunicado CEVE informa de que aplaza la huelga convocada para el 8 de julio ante la reunión prevista con Cultura en el que trasladarán al titular de la cartera “la precaria situación de las distintas ramas que componen el sector de los festejos populares y espectáculos".

Y en especial, añaden, "la difícil situación tanto económica como logística a la hora de retomar nuestro trabajo”.

En caso de no obtener en dicha reunión “soluciones viables” por parte del ministerio, CEVE no descarta una nueva convocatoria de huelga aplazada también en este momento para “velar por la salud de todos, a fin de no dar una imagen de irresponsabilidad cara a la opinión pública y a fin, sobre todo, de mostrar también por nuestra parte un gesto de buena voluntad hacia el Gobierno”.