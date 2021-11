Cientos de personas piden la ley trans "ya" para luchar "contra el fascismo"

Madrid, 20 nov (EFE).- Cientos de personas han marchado por el centro de Madrid este sábado, Día Internacional de la Memoria Transexual, para reclamar que la ley trans sea una realidad "ya", que esté aprobada antes del Orgullo de 2022 y que no deje fuera a la niñez, las personas migrantes y las no binarias, para "luchar contra el fascismo".

"Contra el fascismo ley trans ya" ha sido el eslogan de esta manifestación, convocada por diferentes colectivos y encabezada por la Plataforma Trans, ha congregado a cerca de 3.000 personas según la organización -250 al inicio y 150 al final según la Delegación del Gobierno- y ha arrancado a mediodía en la plaza de Pedro Zerolo, en el conocido popularmente como barrio de Chueca, hasta desembocar en la Puerta del Sol atravesando Gran Vía y Preciados.

En la plaza dedicada al histórico activista y político del PSOE donde ha comenzado esta manifestación a favor de la ley trans y contra las agresiones a este colectivo, la presidenta de la citada plataforma, Mar Cambrollé, ha dirigido unas palabras dedicadas especialmente a las personas jóvenes.

"Para conseguir que se aboliera la ley del dictador tuvimos que tomar las calles en Cataluña, en Madrid, en Bilbao, en Galicia, en Andalucía. La movilización, la toma de la calles, ha sido el único camino para conseguir nuestros derechos”, ha dicho, al tiempo que ha señalado que, este año, según los últimos datos difundidos por el proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo, han sido asesinadas a nivel internacional "375 personas trans, de ellas el 96 por ciento mujeres no mayores de 30 años, pobres y racializadas".

En España, ha continuado, "han aumentado más de un 47 por ciento las agresiones al colectivo LGTBI".

"La ultraderecha en Madrid amenaza con abolir la ley trans y LGTBI; en Murcia con multar a las personas que utilizan un lenguaje inclusivo, motivos más que suficientes para salir a la calle, para plantarle cara al fascismo y para decirle que el único camino es la lucha. Por eso, jóvenes, para defender tus derechos y los derechos de todas mueve tu culo", ha apostillado.

Durante el trayecto las personas manifestantes han coreado proclamas como "infancia trans, existe y resiste", "familias trans, familias orgullosas", "feminismo no es transfobia", "vosotros, fascistas, sois los terroristas", "Madrid será la tumba del fascismo", "aquí está la resistencias trans", "nos matan, nos matan y aquí no pasa nada", "la lucha está en la calle y no en los parlamentos", y también han mandado su apoyo a la huelga del metal de Cádiz.

Han cargado, asimismo, contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, -"Abascal es un criminal", han dicho-, y contra la ex vicepresidenta primera del Gobierno la socialista Carmen Calvo, que dejó de estar en el Ejecutivo en julio y sobre quien han dicho: "Con Carmen Calvo no estamos a salvo".

Ya en la Puerta del Sol, Cambrollé ha criticado a Calvo y al PSOE, y ha subrayado que "en enero ponemos el cronómetro en marcha y si en el primer trimestre" de 2022 "la ley no llega al Congreso, si la ley no recoge a las menores, a las personas no binarias, a las personas migrantes, habrá lucha y furia trans".

"Queremos la ley aprobada antes del Orgullo de 2022, si no se van a encontrar con lo mismo, expulsados del Orgullo", ha añadido, en referencia al PSOE.

También ha señalado que la ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), les ha mandado "un saludo" y les ha transmitido que "anima" la manifestación, "importante para hacer presión desde la calle para que la ley cumpla las expectativas, para que las personas migrantes no queden fuera, para que las personas menores no quedan fuera y para que las personas no binarias no queden fuera".

Por su parte, las diferentes organizaciones, más de una decena, han leído sus respectivos manifiestos, donde han puesto censurado, por ejemplo, que "los derechos humanos de las personas trans están siendo violados en múltiples zonas del planeta, pero también en nuestro país", ya que "se nos niega el acceso al trabajo, a la identidad ilegal, sufrimos la más altas cotas de 'bullying' y acoso escolar, que en muchos casos nos impide seguir estudiando, y el suicidio en edades tempranas nos golpea en una alta proporción".

Además de apelar a los movimientos feministas, a todas las siglas del colectivo LGTBI y a la sociedad en general para que luchen por los derechos del colectivo, han mandado su solidaridad a las últimas mujeres trans agredidas en España, una en Málaga y otra en Lugo, han señalado. "Reclamamos la implicación de las instituciones para frenar esta oleada de odio hacia nuestras existencias", han exigido.