CIG-Saúde pide que la Xunta incluya a Madrid en el registro de viajeros de la covid-19

Santiago de Compostela, 5 ago (EFE).- La federación de sanidad de la Confederación Intersindical Galega (CIG), CIG-Saúde, ha exigido este miércoles a la Xunta de Galicia que incluya a la Comunidad de Madrid en la lista de territorios con alta incidencia epidemiológica de la covid-19, de tal modo que las personas procedentes de dicho lugar tengan que registrarse de forma obligatoria.

“Las personas procedentes de Madrid, que según los últimos datos oficiales está entre las primeras en número de contagios, siguen sin tener que comunicar su llegada, como sí deben hacerlo las personas procedentes de Aragón, Cataluña, Navarra, Euskadi, La Rioja y otros países“, ha apuntado la secretaria nacional de CIG-Saúde, María Xosé Abuín.

Ante esta situación, Abuín ha denunciado que no incluir a Madrid en este protocolo “es una grave irresponsabilidad” por parte de la Xunta y estaría “agravando un problema de salud pública”, toda vez que “si existe transmisión comunitaria, al no haber registros no se va a poder saber ni el origen del foco ni rastrear los contactos que pudieran tener esas personas”.

“Las políticas deben tener en cuenta criterios técnicos y sanitarios y no afinidades políticas”, ha concluido la sindicalista, quien ha advertido de “las posibles consecuencias para la sanidad pública y para su personal por el incremento de casos que ya hay en Galicia y la presión asistencial, que puede seguir creciendo de no tomarse las medidas necesarias”.