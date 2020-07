COMUNICADO: Alerta para medios: Supermicro anuncia la primera Storage Summit

El consejero delegado de Supermicro, el consejero delegado de Nutanix y el vicepresidente senior de Intel destacan las últimas innovaciones del sistema de almacenamiento y soluciones de almacenamiento para los mercados dinámicos, incluyendo las empresas, centros de datos y nube

SAN JOSÉ, California, 15 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- El 28 de julio de 2020, Supermicro va a llevar a cabo la primera Storage Summit online que reúne a los principales representantes de Supermicro y sus socios para presentar los últimos desarrollos en tecnología de almacenamiento para empresas, centros de datos e infraestructura de multi-nube. Entre los presentadores confirmados están Charles Liang, consejero delegado y fundador de Supermicro; Dheeraj Pandey, fundador, consejero delegado y presidente de Nutanix y Rob Crooke, vicepresidente senior y responsable general de Intel NSG.

Qué: Primera Storage Summit de Supermicro

Dónde: Se trata de un evento digital - incluirá presentaciones y sesiones destacadas con preguntas y respuestas en directo

Cuándo:

-- Norteamérica/EMEA - 28 de julio de 2020 9:00 a.m. PDT -- Asia-Pacífico - 29 de julio de 2020 - 9:00 a.m. GMT+8

Todas las sesiones e información se guardarán durante un año.

Quién: Ejecutivos de Supermicro, Nutanix e Intel.

Entre lo más destacado de la sesión está:

-- Sesiones destacadas (Supermicro, Nutanix e Intel) -- Sesiones destacadas de tecnología: -- NVMe para IA y HPC de alto rendimiento -- Almacenamiento de alta capacidad y expansión -- Tecnologías compatibles con HCI -- Soluciones de almacenamiento de tipo scale-out para aplicaciones en nube

Haga click aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2858243-1&h=2940168349&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2858243-1%26h%3D3835672858%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsupermicro.brighttalk.live%252Fwebinar%252Fsupermicro-storage-summit-advanced-storage-technologies%252F%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD] si desea más información y registrarse.

