COMUNICADO: American Wave Machines anuncia PerfectSwell® Boa Vista en São Paulo

Las residencias de alta gama y hoteles se han planeado como parte del proyecto visionario Boa Vista Village

SOLANA BEACH, California, 28 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- American Wave Machines, Inc. (AWM) anunció PerfectSwell® Boa Vista con su socio de licencia JHSF [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867670-1&h=3928521839&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867670-1%26h%3D124066776%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2867670-1%2526h%253D3313068044%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fjhsf.com.br%25252Fen%25252Fa-empresa%25252F%2526a%253DJHSF%26a%3DJHSF&a=JHSF] en Brasil. Como parte del enorme proyecto de 370 acres Boa Vista Village [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867670-1&h=2696418352&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867670-1%26h%3D84861780%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2867670-1%2526h%253D4125732295%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fjhsf.com.br%25252Fen%25252Ffazenda-boa-vista%25252F%2526a%253DFazenda%252BBoa%252BVista%252BVillage%26a%3DBoa%2BVista%2BVillage&a=Boa+Vista+Village] cercano a São Paulo, la piscina de surf será casi el doble de grande que la instalación PerfectSwell® [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867670-1&h=1785980842&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867670-1%26h%3D60126036%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2867670-1%2526h%253D3315047258%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253DgCAWyPGyEps%2526a%253DPerfectSwell%2525C2%2525AE%252B%26a%3DPerfectSwell%25C2%25AE%2B&a=PerfectSwell%C2%AE%C2%A0]en Waco, Texas. Además de los planes de tierras residenciales, residencias de golf y otros desarrollos futuros, el proyecto de la primera fase [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867670-1&h=2218379719&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867670-1%26h%3D609209528%26u%3Dhttps%253A%252F%252Frealestate.jhsf.com.br%252Fempreendimento%252Fsurf-lodge-hotel-private-residences-na-boa-vista-village%26a%3Dfirst%2Bphase&a=primera+fase] incluye The Surf Lodge Hotel y The Surf Lodge Residences diseñadas por los prestigiosos arquitectos Sig Bargamin y Pablo Slemenson. Como parte de la oferta de Boa Vista Village a los residentes, existe un campo de golf de 18 hoyos firmado por Rees Jones, elegido como uno de los 5 principales diseñadores de campos de golf según Golf Digest, además de una estructura de tenis impresionante y un campo para realizar torneos de nivel internacional. Centrándose especialmente en la sostenibilidad y la tecnología, el proyecto incluye una estructura para su propia producción de cultivo orgánico y de alimento. Si desea disponer del video haga click aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867670-1&h=1880173203&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867670-1%26h%3D1850802674%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2867670-1%2526h%253D2591222289%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253Db-U2obE5P_4%2526a%253Dhere%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD].

https://mma.prnewswire.com/media/1219553/BoaVistaRenderingAnnotated.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1219553/BoaVistaRenderingAnnotated.jpg]

"JHSF innova de forma constante en la cartera inmobiliaria, y Boa Vista Village será una de nuestras joyas de la corona", explicó Thiago Alonso, consejero delegado de JHSF. "Estamos muy orgullosos de trabajar mano a mano con AWM, y estamos totalmente alineados con su cultura de integridad e innovación. Estamos impacientes por transformar el deporte de los reyes de forma conjunta".

"Es un honor trabajar con los excelentes trabajadores de JHSF. Con el golf y el tenis como parte del proyecto, PerfectSwell® encaja a la perfección en la gran visión de Boa Vista Village", indicó Mike Lopez, vicepresidente senior de AWM responsable de la estrategia mundial. "Nuestra visión de una red mundial de piscinas de surf de elevado rendimiento se está materializando al añadir São Paulo una localización clave en la red creciente de AWM".

Acerca de JHSF

JHSF Participacoes SA es una compañía de holding con sede en Brasil dedicada a la industria inmobiliaria. La compañía está implicada, por medio de sus filiales, en el desarrollo, compra y venta, además de alquiler de propiedades residenciales; la construcción y funcionamiento de los centros de compras; el suministro de administración y servicios de gestión de contratos y el funcionamiento de hoteles, actividades de turismo y funcionamiento de un aeropuerto de aviación comercial. Si desea más información visite la página web sita en jhsf.com.br [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867670-1&h=1897942186&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867670-1%26h%3D700790017%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2867670-1%2526h%253D2467441360%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.jhsf.com.br%25252F%2526a%253Djhsf.com.br%26a%3Djhsf.com.br&a=jhsf.com.br]

Acerca de American Wave Machines

American Wave Machines es la principal compañía de tecnología de surf, produciendo experiencias de surf auténticas. Los centros de SurfStream® tienen capacidad para cientos, mientras que las piscinas de surf de PerfectSwell® tienen 1 acre más de capacidad, estando en los miles. Desde el año 2007, se ha disfrutado de más de 3.000.000 sesiones en localizaciones de American Wave Machines en todo el mundo. Para más información visite la página web sita en AmericanWaveMachines.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867670-1&h=2094347328&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867670-1%26h%3D2033830922%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fperfectswell%26a%3D%25C2%25A0AmericanWaveMachines.com&a=%C2%A0AmericanWaveMachines.com]

https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1219553/BoaVistaRenderingAnnotated.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867670-1&h=2414552092&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867670-1%26h%3D75587981%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1219553%252FBoaVistaRenderingAnnotated.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1219553%252FBoaVistaRenderingAnnotated.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1219553%2FBoaVistaRenderingAnnotated.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1058606/American_Wave_Machines_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2867670-1&h=3921122614&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867670-1%26h%3D1995698864%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1058606%252FAmerican_Wave_Machines_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1058606%252FAmerican_Wave_Machines_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1058606%2FAmerican_Wave_Machines_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: info@americanwavemachines.com

Sitio Web: http://americanwavemachines.com//