COMUNICADO: Apromore recauda 6,84 millones de dólares australianos en fondos de Serie A

MELBOURNE, Australia, 7 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Apromore, el principal desarrollador de tecnología de minería de procesos de código abierto, anunció hoy que ha recaudado 6,84 millones de dólares australianos (4 millones de euros) en una ronda de Serie A dirigida por el especialista alemán en gestión de procesos de negocio GBTEC. La ronda de Serie A también involucró la inversión de la firma de consultoría y tecnología Leonardo con sede en Melbourne y la Universidad de Melbourne, que ayudó a incubar Apromore antes de su lanzamiento.

La inversión de Serie A permitirá a Apromore fortalecer su capacidad de desarrollo de productos y expandirse en el ámbito de la mejora automatizada de procesos impulsados por IA, incluida la minería robótica de procesos, el análisis prescriptivo de procesos y la optimización automatizada de decisiones. Según la 2019 Market Guide for Process Mining de Gartner: "[Apromore] se centra significativamente más que sus competidores en el soporte inteligente para la mejora de modelos y en el análisis predictivo."([1] ) Se prevé que la inversión permitirá a Apromore aprovechar su éxito hasta la fecha y consolidar aún más su posición en el mercado.

El consejero delegado de Apromore, el profesor Marcello La Rosa, destacó que "Apromore hereda una década de I+D en el campo de la gestión de procesos de negocio y minería de procesos, y hemos empaquetado los algoritmos más avanzados para la minería de procesos en los productos de Apromore. Esta inversión nos permitirá mantener nuestra ventaja competitiva, incorporando las últimas investigaciones e innovaciones en el campo de la mejora automatizada de procesos impulsada por la IA en nuestro producto. También nos permitirá seguir con nuestra misión de democratizar la minería de procesos a través de un modelo de negocio comercial de código abierto".

La inversión se combina con una asociación estratégica con GBTEC. La asociación verá a GBTEC ofreciendo la tecnología de minería de procesos de Apromore como un componente central de su plataforma BIC para el modelado y automatización de procesos de negocio.

Al comentar la inversión y la asociación estratégica, el consejero delegado de GBTEC, Gregor Greinke, dijo: "La integración de Apromore en la plataforma BIC proporcionará una ventanilla única para las empresas que buscan acelerar su proceso de transformación digital con optimización de procesos de ciclo de vida completo. Las capacidades de análisis que Apromore aporta a la plataforma BIC son realmente excepcionales a la hora de identificar procesos de bajo rendimiento, bucles de reelaboración, residuos y cuellos de botella. Al unir fuerzas, estamos seguros de establecer una de las mejores herramientas de análisis y optimización de procesos impulsadas por la IA en el mercado".

El director administrativo de Leonardo, Adam Mutton, también comentó sobre el potencial de Apromore: "Apromore está liderando el camino en la mejora innovadora de procesos impulsados por IA, desde el descubrimiento automatizado de procesos tal cual reales, hasta el modelado predictivo de procesos basados en datos en directo hasta direcciones futuras que implican el descubrimiento de procesos robóticos integrados, scripting y automatización. Los clientes están entusiasmados con la capacidad de reducir drásticamente el tiempo de descubrimiento y análisis, analizar rápidamente grandes conjuntos de datos y profundizar a problemas específicos y análisis de causa raíz para determinar las mejoras de mayor prioridad.

El profesor Mark Cassidy, Decano de Melbourne School of Engineering, dijo: "Esta es una clara demostración del fuerte compromiso de la Melbourne's School of Engineering de convertir la investigación de clase mundial en innovación comercial". El Prof. Uwe Aickelin, director de la School of Computing and Information Systems, añadió: "Este lanzamiento exitoso es testimonio de la calidad y relevancia de la investigación realizada en nuestra escuela, y acentúa nuestra posición como un centro de clase mundial para la investigación informática".

Apromore es el resultado de más de una década de extensa investigación e innovación en la Universidad de Melbourne, Universidad de Tartu (Estonia), y otras instituciones de investigación en todo el mundo.

