COMUNICADO: Catherine Chen de Huawei: Responsabilidad compartida para un futuro compartido

SHENZHEN, China, 29 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- La vicepresidenta empresarial senior y directora del consejo de administración de Huawei, Catherine Chen, se encargó de dar el discurso principal hoy durante la celebración online de la Better World Summit 2020. Según Chen, los reguladores de telecomunicaciones de muchas de las naciones e industrias deben trabajar de forma conjunta para hacer frente a los retos compartidos que han surgido como resultado de la pandemia de la COVID-19 y creando un futuro más inclusivo para todos.

Otros de los ponentes en la cumber incluyeron a representantes del International Telecommunication Union Radiocommunication Sector (ITU-R), la Global System for Mobile Communications (GSMA), la European Competitive Telecommunications Association (ECTA), el South African Department of Communications and Digital Technologies, la Thailand's Office of the National Digital Economy and Society Commission, la China's Academy of Information and Communications Technology (CAICT), la Germany Association of the Internet Industry (ECO) y ADL.

Un futuro mejor para todos necesita de un esfuerzo conjunto

En los últimos 30 años, las tecnologías de la información han avanzado de forma rápida, haciendo que las vidas de las personas y el trabajo sean mucho más sencillos. La pandemia de la COVID-19 ha revelado que la infraestructura digital no ha mantenido el ritmo de los desarrollos tecnológicos. Según la ITU, más de la mitad de la población mundial aún no cuenta con acceso a Internet ni acceso a otras tecnologías digitales. Mientras que las economías de los países se han ralentizado, las preocupaciones cada vez mayores de los gobiernos están relacionadas con las estrategias de recuperación económica. "Visualizamos un futuro más conectado, inteligente e innovador", explicó Chen. "Por encima de todo ello, hemos de asegurar que se trate de un futuro inclusivo, sostenible y mejor para todos y por todos".

Diseño descendente; creatividad ascendente y vitalidad necesaria para la recuperación económica

Al tiempo que cada vez son más los países y regiones que han implementado con éxito las medidas de control de infecciones para reducir la propagación de la COVID-19, la actividad económica en algunos países ha comenzado a volver a la normalidad. Son múltiples los gobiernos que han lanzado una variedad de planes de estímulos, e ICT ha puesto en un sitio clave estos planes. En China, se ha puesto en marcha el plan New Infrastructure con 140.000 millones de dólares estadounidenses para invertir solo en 5G en los próximos cinco años. Se espera que la economía digital de China crezca en más de 2 billones de dólares estadounidenses e impulse la recuperación económica nacional. La UE ha anunciado un paquete de 1,1 billones de euros para mejorar la recuperación económica.

"Para revivir la economía, necesitamos diseños descendentes, además de una creatividad y vitalidad ascendentes", explicó Chen. "El apoyo a las políticas de gobierno, junto a la transformación digital activa en la industria, proporcionará los beneficios de la tecnología digital a todas las industrias, impulsando su eficacia y restaurando el crecimiento".

Semillas para el futuro que siembran esperanza al aventajarse de ICT para permitir un futuro sostenible

Haciendo referencia al último informe del Banco Mundial sobre el vacío creciente entre la economía digital mundial de rápido crecimiento y la falta de habilidades digitales, Chen destacó: "Huawei sigue con su programa destacado Seeds for the Future. Este programa se lanzó en 2008, y se ha diseñado para desarrollar talento local ICT. Hasta ahora, este programa ha beneficiado a más de 30.000 estudiantes de más de 400 universidades en 108 países y regiones. Debido a la pandemia, estamos avanzando el programa de forma online y abriéndolo a estudiantes más destacados. Al tiempo que cada vez son más las industrias que adoptan las tecnologías digitales, van a impulsar los Objetivos de Desarrollo Estratégico 2030 de las Naciones Unidas, sobre todo los relacionados con el cambio climático".

La Better World Summit fue transmitida en vivo en chino, inglés, español, francés, ruso, coreano, japonés y árabe. Para obtener más información, haga clic aquí [https://carrier.huawei.com/en/events/bws2020].

