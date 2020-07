COMUNICADO: Clarity Pharmaceuticals e ImaginAb colaboran en nuevos objetivos de cáncer

SYDNEY y LOS ÁNGELES, 21 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Clarity Pharmaceuticals, una compañía radiofarmacéutica centrada en el tratamiento de enfermedades graves, e ImaginAb, Inc., una compañía que aprovecha la especificidad de los anticuerpos monoclonales, han entrado en un acuerdo de colaboración para desarrollar nuevos productos teranósticos objetivos (diagnóstico y terapia) para un amplio rango de tipos de cáncer.

Clarity e ImaginAb combinarán sus tecnologías patentadas para desarrollar nuevos productos radiofarmacéuticos minicuerpo y cis-diacuerpo utilizando los quelantes de cobre de Clarity para explorar totalmente los beneficios de la combinación teranóstica del cobre-64 o cobre-67.

El consejero delegado de ImaginAb, Ian Wilson, dijo: "ImaginAb diseña y crea proteínas pequeñas y altamente objetivas conocidas como minicuerpos y cis-dicuerpos combinadas con radioisótopos para diseñar objetivos moleculares utilizando Positron Emission Tomography (PET) estándar. Estamos encantados de trabajar junto a Clarity para expandir la utilidad de tecnologías ImaginAb y entrar en el campo de la radioterapia objetiva".

El doctor Alan Taylor, presidente ejecutivo de Clarity, comentó: "Esta colaboración nos permitirá reunir la experiencia única de ImaginAb en el diseño de minicuerpos, que se utilizan para asegurar un objetivo rápido y altamente específico de tumores, con la tecnología quelante de Clarity, que nos permitirá explotar totalmente la combinación perfecta de cobre-64 para el diagnóstico y cobre-67 para terapia".

"Los equipos de Clarity e Imaginab ya están trabajando juntos para explorar las sinergias de combinar su experiencia en generación de interesados, fabricación, marcos reguladores y desarollos clínicos para la aprobación rápida de nuevos productos teranósticos que serán el futuro de la terapia. Combinadas, las compañías perseguirán su objetivo final de desarrollar mejores tratamientos para niños y adultos con cáncer", añadió el doctor Taylor.

Acerca de Clarity Pharmaceuticals

Clarity es una compañía de medicina personalizada centrada en el tratamiento de las enfermedades graves. La compañía es líder en radiofarmacéuticos innovadores, y desarrolla terapias destinadas para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades graves en adultos y niños.

Acerca de ImaginAb

ImaginAb Inc. es una compañía de imagen de inmuno-oncología centrada en ofrecer perspectivas accionables sobre la selección de pacientes y progreso de tratamiento para la inmunoterapia del cáncer, permitiendo así la medicina de precisión. ImaginAb diseña fragmentos de anticuerpos llamados minicuerpos que mantienen la especificidad exquisita de anticuerpos de total longitud mientras permanecen biológicamente inertes en el organismo. Utilizados con la tecnología de escáner PET ampliamente disponible, estos nuevos minicuerpos iluminan los objetivos moleculares de alto valor, ofreciendo a los médicos una imagen de cuerpo completo de actividad inmune. ImaginAb está avanzando una línea de minicuerpos contra objetivos de oncología e inmunología, como las células CD8 de CD8 ImmunoPET. Los productos de ImaginAb tienen el potencial de mejorar la atención al paciente y reducir los costes sanitarios. La Compañía está respaldada por firmas de capital de riesgo de alto nivel y firmas corporativas estratégicas, como The Parker Institute for Cancer Immunotherapy, Adage Capital, The Cycad Group, Merck (MSD) Pharma, Novartis Bioventures y Jim Pallotta de Raptor Group.

