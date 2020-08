COMUNICADO: Conectadas para mejor: Objetivo de AACSB centrado en el impacto social positivo

La mayor alianza de formación de negocios del mundo busca destacar el cambio de impacto

TAMPA, Florida, 4 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- AACSB International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2872692-1&h=3782585007&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2872692-1%26h%3D1733546928%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252F%26a%3DAACSB%2BInternational&a=AACSB+International] (AACSB) anuncia su compromiso renovado con la formación empresarial y centrada en la creación del cambio de sociedad positivo, demostrando que las escuelas de negocios están conectadas para mejor [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2872692-1&h=2889302966&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2872692-1%26h%3D1712001796%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Fsocietal-impact%26a%3Dconnected%2Bfor%2Bbetter&a=conectadas+para+mejor]. AACSB está liderando las conversaciones en relación al papel de las escuelas de negocios como fuerza para el bien en la sociedad, un componente central de sus recientemente anunciados estándares de acreditación para negocios 2020 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2872692-1&h=426109952&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2872692-1%26h%3D1098456690%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Fnewsroom%252F2020%252F7%252Faacsb-announces-2020-business-accreditation-standards%26a%3D2020%2Bbusiness%2Baccreditation%2Bstandards&a=est%C3%A1ndares+de+acreditaci%C3%B3n+para+negocios+2020], comenzando con un documento resumido, Connected for Better: Exploring the Positive Societal Impact of Business Schools.

"Demostrar el impacto de sociedad positivo es una característica definitoria de una escuela de negocios de calidad, con las escuelas acreditadas AACSB liderando el camino", indicó Caryn L. Beck-Dudley, director general y consejero delegado de AACSB. "Como conector y convocante dentro de la industria de la formación de negocios, AACSB se ha mostrado emocionada al amplificar los esfuerzos destacados de nuestros miembros en las comunidades en las que prestamos servicios, de forma local y global. De forma conjunta, nuestras relaciones van a crear asociaciones ágiles e innovadoras entre los alumnos, dentro de las universidades, y por medio de los negocios y gobierno para el beneficio mayor de la sociedad".

Indagando en temas de la Collective Vision for Business Education [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2872692-1&h=4261388089&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2872692-1%26h%3D3620518596%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Fpublications%252Fresearchreports%252Fcollective-vision-for-business-education%26a%3DCollective%2BVision%2Bfor%2BBusiness%2BEducation&a=Collective+Vision+for+Business+Education] de la organización, AACSB identifica cinco áreas en las que las escuelas de negocios pueden crear un impacto positivo en la sociedad:

-- Conecta a los negocios, comunidad y gobierno para proporcionar resultados -- Resuelve problemas basados en el conocimiento compartido y la investigación -- Desarrolla líderes impulsados con un objetivo con la visión de hacer frente a los retos más complejos -- Crea centros para el aprendizaje durante la vida que promociona la prosperidad y eleva las economías -- Inspira a las innovaciones con el poder para cambiar el mundo

Para instar a las colaboraciones entre las escuelas de negocios, sus socios y sus accionistas, el documento resumido de AACSB proporciona un marco de trabajo para que las escuelas de negocios definan, conozcan y se den cuenta del impacto que buscan conseguir por medio de la gestión estratégica, experiencias de aprendizaje, liderazgo complicado e investigación y esfuerzos de alcance y prioridades. Identifican además los retos comunes a los que se enfrentan las escuelas de negocios para definir y evaluar el impacto de la sociedad, ofreciendo ejercicios para servir como comienzo de la conversación sobre el tema.

En los próximos 12 meses y más allá, AACSB seguirá dirigiéndose a grupos de accionistas de todo el mundo, compartiendo las visiones e iniciativas - incluyendo las de los que se muestran como alumnos influyentes [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2872692-1&h=3126640978&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2872692-1%26h%3D3190644284%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Finfluential-leaders%26a%3Dinfluential%2Balumni&a=alumnos+influyentes] e innovaciones inspiradoras [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2872692-1&h=3336128710&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2872692-1%26h%3D31857777%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Finnovations-that-inspire%26a%3Dinspiring%2Binnovations&a=innovaciones+inspiradoras] -- para destacar los esfuerzos de formación de los negocios, que se van a conectar para mejor. Si desea ver el documento resumido y aprender más, visite aacsb.edu/societal-impact [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2872692-1&h=129169920&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2872692-1%26h%3D3905975478%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Fsocietal-impact%26a%3Daacsb.edu%252Fsocietal-impact&a=aacsb.edu%2Fsocietal-impact].

Acerca de AACSB International

Fundada en 1916, AACSB es la mayor alianza de educación empresarial del mundo y, como tal, aúna a educadores, estudiantes y empresas para desarrollar la próxima generación de líderes. Con presencia en más de 100 países y territorios, la AACSB fomenta el compromiso, acelera la innovación y amplía el impacto en la educación empresarial. Descubra cómo la AACSB está transformando la educación empresarial para crear una sociedad mejor en aacsb.edu [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2872692-1&h=625695568&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2872692-1%26h%3D1015059375%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252F%26a%3Daacsb.edu&a=aacsb.edu].

