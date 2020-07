COMUNICADO: Disponible en la UE Envoy Express de OWC (2)

"El equipo de OWC está orgulloso de ser el primero en ofrecer un contenedor certificado Thunderbolt(TM) alimentado por bus", comentó Larry O'Connor, consejero delegado de OWC. "Los clientes nos piden que necesitan de OWC. Nuestro equipo de desarrollo e ingenieros trabajaron junto con Intel en el Envoy Express. Nos enorgullece ofrecer productos de vanguardia a nuestros clientes que les permiten trabajar con el mejor rendimiento. El kit hazlo tú mismo de Envoy Express permite a los clientes de OWC crear una solución certificada de almacenamiento muy portátil que cubre sus necesidades. Siempre nos comprometemos a ofrecer el mejor servicio al cliente y, ahora, con la capacidad de pedir y enviar directamente a clientes en la UE desde nuestra filial en Bélgica, nos enorgullece decir que podemos enviarles el Envoy Express con rapidez y sin los aranceles de aduanas que reciben los pedidos de EE.UU.".

El SSD Aura P12 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2861602-1&h=4048441579&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2861602-1%26h%3D3445547237%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.owcshop.eu%252Fcatalog%252Fproduct_info.php%252Faura-nvme-p-1656%26a%3DAura%2BP12%2BSSDs&a=SSD+Aura+P12] de OWC es ideal para el Envoy Express, con una mezcla optimizada de velocidad y fiabilidad. Aura P12, con velocidad hasta 3400 MB/s, ofrece una velocidad fiable y protección de datos para ficheros multimedia grandes incluidos vídeos en 8K, fotos en alta resolución y ficheros de audio. Con una transferencia más rápida de datos, los usuarios pueden pasar a la siguiente fase de su proyecto sin preocupaciones.

Envoy Express incluye las herramientas necesarias para instalar fácilmente el disco. OWC también ofrece varios conjuntos de herramientas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2861602-1&h=1348449179&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2861602-1%26h%3D2338830533%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.owcshop.eu%252Fcatalog%252Fadvanced_search_result.php%253Fsearch_in_description%253D1%2526keywords%253Dtoolkit%2526x%253D0%2526y%253D0%26a%3Dtoolkits&a=conjuntos+de+herramientas] que los usuarios necesitan para mantener Mac, PC y otros aparatos electrónicos.

El Envoy Express de OWC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2861602-1&h=3910300531&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2861602-1%26h%3D4156065272%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feshop.macsales.com%252Fshop%252Fenvoy-express%252Fthunderbolt-3%253Fregion%253Deu%26a%3DOWC%2BEnvoy%2BExpress&a=Envoy+Express+de+OWC] está disponible para pedido anticipado ahora, con una oferta especial exclusiva que incluye impuestos y entrega de 79,00 EUR por un tiempo limitado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2861602-1&h=3136944659&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2861602-1%26h%3D1097980997%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feshop.macsales.com%252Fshop%252Fenvoy-express%252Fthunderbolt-3%253Fregion%253Deu%26a%3D79%252C00%2B%25E2%2582%25AC%2Bfor%2Ba%2Blimited%2Btime&a=79%2C00+%E2%82%AC+por+un+tiempo+limitado]. Las unidades empezarán a enviarse en agosto Para clientes en EE.UU. y otras regiones, la oferta especial de tiempo limitado está disponible aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2861602-1&h=3533888228&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2861602-1%26h%3D3996860638%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feshop.macsales.com%252Fshop%252Fenvoy-express%252Fthunderbolt-3%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD].

La sede central en la UE de OWC, que está en Bélgica, ofrece un tiempo de envío más rápido en toda Europa además de asistencia al cliente en el idioma local y soporte de garantía. Para ventas, servicio o asistencia, llama al 0031202610709 o escribe un correo electrónico a support@owc.eu[mailto:support@owc.eu].

Acerca de OWCOther World Computing (OWC), fundado en 1988, se dedica a ayudar a los usuarios de Mac y PC a hacer y lograr más cosas. Creemos en la sostenibilidad y las soluciones de OWC se crean para que duren tiempo y permitan a sus usuarios maximizar la inversión en tecnología que han hecho. La operación de OWC ofrece liderazgo en empresas sostenibles ya que nuestra sede central es una de las primeras del mundo que ha obtenido LEED Platinum. OWC ofrece un equipo de asistencia técnica ganador de premios, una biblioteca sin igual "hazlo tú mismo paso a paso" y vídeos informativos. OWC está aquí para el ordenador en casa, la estantería empresarial, el estudio de grabación de audio, el decorado de películas y más, sin compromisos.

Declaraciones:

1: El disco no está incluido. El resultado del rendimiento depende del disco que instala el usuario.El rendimiento de 1553 MB/s se basa en una prueba con Aura Pro P12 2 TB de OWC equipado con Envoy Express conectado a un iMac Pro Late 2017 (iMac Pro 1.1) con RAM de 32 GB y procesador de3,2 GHz que ejecuta AJA System Test (resolución de 4K, archivo de 16 GB, códec RGB de 10 bit, prueba de un archivo).

