COMUNICADO: iObeya recauda 17 millones de dólares en su revolución de la Gestión Visual empresarial y se expande a EE.UU. (1)

Más de 350.000 trabajadores en todo el mundo usan iObeya a medida que la demanda global de software de colaboración visual a nivel empresarial crece

MADRID, España, 23 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- iObeya [https://www.iobeya.com/], un proveedor de software para la Gestión Visual empresarial, anunció hoy que ha recaudado 17 millones de dólares en una segunda ronda de financiación, dirigida por Red River West con la participación de Atlantic Bridge Capital y Fortino Capital Partners, elevando el total recaudado hasta la fecha a 20 millones de dólares. Además de impulsar un mayor desarrollo de la plataforma, el nuevo financiamiento acelerará la expansión de la compañía a Estados Unidos, con la apertura de una sede en Seattle dirigida por el veterano de Cisco, Tim McCracken. La compañía también anunció que ha contratado al experto de la industria Rick Tywoniak como vicepresidente de Marketing.

Si bien iObeya se usó ampliamente antes de la pandemia (cientos de miles de trabajadores ya usan iObeya todos los días), el cambio rápido y sin precedentes al trabajo remoto ha impulsado la creciente demanda de su plataforma, que ha aumentado en más del 400% desde enero. iObeya es ideal para grandes organizaciones con equipos distribuidos; aquellos que tienen flujos de trabajo complejos de fabricación, ingeniería, I + D o gestión; y aquellos que utilizan marcos Lean y Agile. Un número creciente de compañías multinacionales con visión de futuro dependen de iObeya para la gestión y la colaboración visual; algunos ejemplos de estas empresas son Airbus, Thales, Volvo, Philips, Cartier, Axa, Eli Lilly and Company, Western Digital, Kimberly-Clark, Danaher, Sanofi, y muchas más.

"Hace una década o más, las herramientas de pizarra digital marcaron el comienzo de una era de colaboración visual. Hoy, iObeya representa una nueva vanguardia que está preparada para definir la era de la gestión visual", dijo Luc-Emmanuel Barreau, socio de Red River West. "El impulso y la 'adherencia' de iObeya entre las principales marcas mundiales demuestran que existe una demanda significativa y creciente de soluciones de colaboración visual a nivel empresarial que están diseñadas para Lean y Agile y que fomentan la innovación e impulsan el éxito empresarial. El equipo de iObeya tiene un historial probado y estamos entusiasmados por liderar esta inversión a medida que la compañía expanda su presencia global, especialmente hacia Estados Unidos".

Gestión Visual empresarial: la próxima generación de colaboración visual para empresas Lean y Agile

Las empresas de todo el mundo están adoptando cada vez más sistemas estratégicos de gestión Lean y Agile para mejorar el rendimiento y mantenerse competitivos, pero muchas luchan por mantenerse en su nivel actual: el conocimiento valioso termina en notas Post-It o en pizarras blancas que no pueden almacenar o compartir digitalmente, y presenta grandes obstáculos debido a la tendencia virtual en el trabajo hoy en día. Las herramientas de colaboración visual existentes se centran en pizarras digitales simples, pero no son suficientes para equipar a los usuarios con las herramientas de nivel empresarial y la estructura que necesitan para impulsar de manera fácil y segura la adopción de Lean y Agile en toda la organización. Como resultado, muchas empresas pueden desarrollar su propio software en propiedad, un proceso que es costoso y requiere mucho tiempo, o unir herramientas de software insuficientes que no satisfacen sus necesidades únicas.

"Los trabajadores de hoy saben que avanzar en una visión unificada y alcanzar objetivos comunes a través del trabajo en equipo, especialmente cuando se trabaja de forma remota, es esencial. Es por eso que las empresas se esfuerzan por proporcionar a sus empleados un entorno virtual centrado en el ser humano en el que puedan innovar, crecer y contribuir al éxito del negocio ", dijo Cyril Daloz, cofundador y CEO de iObeya. "iObeya es una plataforma empresarial que permite a los equipos crear salas virtuales configurables y seguras para admitir todas sus prácticas de gestión visual. Los usuarios pueden compartir información e ideas, colaborar con sus colegas en tiempo real y seguir el progreso de los proyectos de acuerdo con los principios Lean y Agile Nuestra solución está especialmente diseñada para liderar en estos tiempos sin precedentes. Esperamos utilizar esta nueva inversión para ofrecer a las grandes organizaciones un enfoque de gestión más visual y colaborativo, centrado en los valores humanos, a medida que expandimos nuestro negocio en Estados Unidos y por todo el mundo."

Como líder en Gestión Visual para empresas Lean y Agile, iObeya está en el centro de los procesos comerciales y ayuda a las empresas a alcanzar la excelencia operativa. iObeya acelera el despliegue de Lean and Agile en grandes organizaciones al digitalizar todas las prácticas clave de gestión visual: gestión del ciclo de vida del producto industrial, excelencia operativa de fabricación, diseño y desarrollo de software, mejora continua del rendimiento empresarial y mucho más.

Con iObeya, los usuarios empresariales pueden:

