COMUNICADO: Johnnie Walker mira a los próximos 200 años del whisky

LONDRES, 27 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- HOY, Johnnie Walker, el whisky escocés número uno del mundo([1]), celebra un hito de 200 años, y mira a los próximos 200 años del escocés, con el anuncio de cuatro ediciones limitadas exclusivas. Cada uno de estos lanzamientos del 200 aniversario - un nuevo diseño de botella y tres whiskies recién elaborados - son una celebración del increíble viaje, espíritu pionero y dedicación a la calidad que fue iniciada por el fundador, John Walker, en 1820.

El Director de Diageo Global Scotch, John Williams, dijo: "Queríamos marcar nuestro viaje de 200 años con el lanzamiento de estas cuatro ediciones limitadas exclusivas: son una celebración de dónde venimos pero, más que eso, son cada expresión de lo que es posible hoy y hasta mañana, y eso es emocionante.

"La chispa, la visión y el fuego empresarial de John fueron el impulso para hacer crecer el nombre de John Walker, nuestro negocio y, en última instancia, un nuevo futuro para el whisky escocés. Este año estamos celebrando los pasos que dio por primera vez - pasos que han inspirado a generaciones de nuestros fabricantes de whisky y están en el corazón de todo lo que hacemos hoy y vamos a hacer mañana."

Cada lanzamiento del aniversario celebra una parte única de este viaje de 200 años:

DISEÑO DE LA EDICIÓN LIMITADA 200 ANIVERSARIO JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

Este nuevo diseño de edición limitada presenta impresionantes ilustraciones que dan vida al viaje de 200 años de John Walker & Sons y Johnnie Walker, rindiendo homenaje a algunas de las grandes ciudades y países que han sido parte de esta inspiradora historia desde 1820.

OCHO LEGENDARIOS JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

Esta versión exclusiva celebra 200 años de artesanía. Es un whisky suave y elaborado con whisky seleccionado a mano de sólo ocho destilerías legendarias que existían en 1820, incluyendo algunas expresiones muy raras de destilerías "fantasma" cerradas durante mucho tiempo.

MEZCLA DE CELEBRACIÓN JOHN WALKER & SONS

Este lanzamiento de edición limitada está inspirado en un momento decisivo en la historia de John Walker & Sons, el lanzamiento de Old Highland Whisky en la década de 1860. Este rico y complejo escocés está inspirado en los sabores que se encuentran en la tienda de comestibles de la familia Walker durante ese período y se elabora con whiskies de destilerías que operan en ese momento.

MEZCLA BICENTENARIO JOHN WALKER & SONS

Este whisky excepcional es un viaje sensorial por los pasillos fragantes de la tienda de comestibles original de John Walker en Escocia con ricas capas que re-imaginan los sabores exóticos que dieron forma a la imaginación de John Walker. Está elaborado con whiskies raros y excepcionales, todos envejecidos durante al menos 28 años, incluyendo whiskies de destilerías "fantasma" cerradas desde hace mucho tiempo como Pittyvaich, Cambus y pronto se reabrirá Port Ellen.

Johnnie Walker Master Blender, Jim Beveridge, dijo: "Cada uno de estos lanzamientos exclusivos aporta una nueva perspectiva a nuestra historia del 200 aniversario y son la manera perfecta de celebrar este momento para Johnnie Walker. Es muy apropiado estar anunciándolo esta semana que coincide con el cumpleaños de John Walker( [2])."

El lanzamiento de estas ediciones del 200 aniversario se produce después del anuncio de una inversión de 185 millones de libras([3]) en el turismo escocés de la empresa matriz, Diageo, con una serie de nuevas experiencias de whisky multisensoriales e inmersivas en toda Escocia y su anuncio más reciente de una nueva botella en papel lanzada con Johnnie Walker en 2021([4]), la primera del mundo en la industria de las bebidas, para encabezar un futuro más sostenible para el escocés mientras la marca mira a los próximos 200 años.

Las cuatro versiones exclusivas se lanzarán a partir de octubre, sujetas a distribución y disponibilidad del mercado, solo por un período limitado.*

Notas a los redactores:

*Variantes, disponibilidad y precios pueden diferir según los mercados. Póngase en contacto con su equipo local de Johnnie Walker para obtener más información.

Acerca de Johnnie Walker:

En este año 2020 se cumplen 200 años desde que el fundador de Johnnie Walker, John Walker, abrió por primera vez las puertas de una tienda de comestibles en Escocia y comenzó un viaje que llevó la marca desde todos los rincones de Escocia a todos los rincones del mundo entero.

Hoy, Johnnie Walker es la marca de whisky escocés número uno del mundo (IWSR 2019) disfrutada por personas en más de 180 países. Desde tiempos de su fundador, los que mezclan sus whiskies han puesto el sabor y la calidad por encima de todo.

En los primeros días de John Walker, el negocio que se convirtió en Johnnie Walker llevaba el nombre del fundador y durante el siglo 19 el negocio consistió en vender whiskies bajo el nombre de John Walker & Sons. Los consumidores comenzaron a decir Johnnie Walker y el nombre fue adoptado en 1908.

La gama actual de whiskies reconocidos incluye: Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years y Blue Label. Juntos representan más de 19 millones de cajas vendidas anualmente (IWSR, 2018), convirtiendo a Johnnie Walker en la marca de whisky escocés más popular del mundo.

Acerca de Diageo:

Diageo es un líder mundial en bebidas alcohólicas, con una notable colección de marcas, entre ellas, los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's y Windsor; los vodkas Smirnoff y Cîroc; Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) como en la de Nueva York (DEO), y sus productos se venden en más de 180 países del mundo. Para más información acerca de Diageo, su gente, marcas y desempeño, visítenos en www.diageo.com. Para información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas, visite el recurso global de Diageo que promueve el consumo responsable de alcohol: DRINKiQ.com.

Celebrando la vida, todos los días, en todas partes.

