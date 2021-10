COMUNICADO: Mathias Flückiger gana la Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña de la UCI

News Aktuell // El suizo Mathias Flückiger se ha asegurado una victoria anticipada en la Copa del Mundo de Ciclismo de Montaña en la fase final de la Copa del Mundo de la UCI en Snowshoe, Estados Unidos.

El corredor de 32 años corona su temporada más exitosa para él y su equipo Thömus RN Swiss Bike con este título, el más prestigioso del panorama de la bicicleta de montaña. La actuación de Flückiger no tiene precedentes para el equipo, que no depende de una marca mundial, sino de las bicicletas del fabricante suizo Thömus.

Mathias Flückiger está encantado: "La de 2021 ha sido mi temporada más exigente desde el punto de vista físico, pero también mental. Este año pude terminar en el podio en todas las carreras. En particular, las medallas de plata en los Juegos Olímpicos y en los Campeonatos del Mundo demuestran que he llegado a la cima del mundo. He sido el piloto más regular de la temporada. Por eso, ganar la general de la Copa del Mundo es muy merecido y me llena de orgullo".

El trabajo meticuloso y la estrecha colaboración con el fabricante de bicicletas como razones del éxito

El director del equipo, Ralph Näf, añade: "El meticuloso trabajo de todo el equipo ha dado sus frutos este año. Especialmente en lo que se refiere al material, vemos una gran ventaja en la estrecha colaboración con el fabricante de bicicletas suizo Thömus. Esto nos permite influir activamente en el desarrollo de las bicicletas de carrera y adaptarlas al estilo de conducción de Math".

También hay alegría en Oberried, donde Thömus lleva 30 años produciendo bicicletas y apoyando las carreras. El director general, Thomas Binggeli, dice: "Junto con Mathias Flückiger, hemos desarrollado la Lightrider, la mejor bicicleta de montaña que Thömus ha fabricado nunca, en términos de agilidad, peso y velocidad. ¡Estamos orgullosos de Mathias!

