COMUNICADO: Nueve empresas líderes lanzan una nueva iniciativa para acelerar el progreso a un futuro cero neto (1)

La iniciativa se dedica a dirigir por el ejemplo, trazando el camino para que otras empresas lo sigan

REDMOND, Washington, 21 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Los directivos de nueve compañías anunciaron hoy el establecimiento de una nueva iniciativa para acelerar la transición a una economía global de cero neto. La iniciativa, conocida como Transform to Net Zero [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2863097-1&h=454417732&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2863097-1%26h%3D698019931%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.transformtonetzero.org%252F%26a%3DTransform%2Bto%2BNet%2BZero&a=Transform+to+Net+Zero], busca desarrollar y ofrecer investigación, guía y mapas de ruta implementables para permitir a todas las empresas que alcancen las emisiones de cero neto.

La iniciativa estará dirigida por los miembros fundadores, como A.P. Moller - Maersk [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2863097-1&h=2581877790&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2863097-1%26h%3D1458978679%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.maersk.com%252F%26a%3DA.P.%2BMoller%2B-%2BMaersk&a=A.P.+Moller+-+Maersk], Danone [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2863097-1&h=3459810075&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2863097-1%26h%3D273139202%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.danone.com%252F%26a%3DDanone&a=Danone], Mercedes-Benz AG [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2863097-1&h=3333699410&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2863097-1%26h%3D4138466956%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.daimler.com%252Fen%252F%26a%3DMercedes-Benz%2BAG&a=Mercedes-Benz+AG], Microsoft Corp. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2863097-1&h=2550550613&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2863097-1%26h%3D3195800738%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.microsoft.com%252Fen-us%252F%26a%3DMicrosoft%2BCorp.&a=Microsoft+Corp.], Natura &Co [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2863097-1&h=3860490154&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2863097-1%26h%3D3731495873%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnaturaeco.com%252Fen%252F%26a%3DNatura%2B%2526Co&a=Natura+%26Co], NIKE, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2863097-1&h=3525118516&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2863097-1%26h%3D3649916568%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nike.com%252F%26a%3DNIKE%252C%2BInc.&a=NIKE%2C+Inc.], Starbucks [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2863097-1&h=609581198&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2863097-1%26h%3D1884366127%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.starbucks.com%252F%26a%3DStarbucks&a=Starbucks], Unilever [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2863097-1&h=4106673656&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2863097-1%26h%3D1539530673%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unilever.com%252F%26a%3DUnilever&a=Unilever] y Wipro [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2863097-1&h=3291831468&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2863097-1%26h%3D2623953650%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wipro.com%252Fen-US%252F%26a%3DWipro&a=Wipro], así como Environmental Defense Fund (EDF) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2863097-1&h=4260498782&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2863097-1%26h%3D4212298591%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.edf.org%252F%26a%3DEnvironmental%2BDefense%2BFund%2B(EDF)&a=Environmental+Defense+Fund+(EDF)]. La iniciativa está respaldada por BSR [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2863097-1&h=950846635&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2863097-1%26h%3D1002042529%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bsr.org%252F%26a%3DBSR&a=BSR], que actúa como el Secretariado para la iniciativa.

Transform to Net Zero se centrará en permitir la transformación empresarial necesaria para alcanzar las emisiones de cero neto no más allá de 2050, además de dirigir el cambio más amplio con un enfoque en la política, la innovación y las finanzas. Los rendimentos de la iniciativa estarán ampliamente disponibles para todos, aunque otras compañías puedan unirse. La iniciativa busca completar los resultados de este trabajo para 2025.

El trabajo estará dirigido por los siguientes principios:

1. Centrado en la transformación: Ofrecer nuestros compromisos individuales y convertirlos en acciones, lo que incluirá estrategia corporativa, gobernancia y contabilidad, finanzas y operaciones, gestión del riesgo, aprovisionamiento, innovación e I+D, marketing y asuntos públicos. 2. Dirigido por la ciencia y datos y métodos de prácticas recomendadas: Comprometido con enfoques estandarizados para lograr lo que la mejor ciencia disponible requiere para un mundo de 1,5°C; comprometido con mejorar la calidad y disponibilidad de la investigación, datos y herramientas para todos; comprometido con el mayor retorno para el clima de inversión. 3. Aprovechamiento de los esfuerzos existentes: Comprometido con la colaboración abierta con las iniciativas cero neto existentes (firma, defensa, sectorial, esfuerzos de metodología) para aprovechar el trabajo existente y avanzar la transformación empresarial a cero neto. 4. Fuerte gobernancia y supervisión: A los niveles más altos de la compañía, las estructuras de gobernancia y supervisión trabajarán para lograr el cero neto, incluyendo el desarrollo de productos, servicios y modelos empresariales innovadores. 5. Reducción robusta y retirada en la empresa extendida: El cero neto requiere reducciones de emisiones en toda la cadena de valor, incluyendo impacto de productos y servicios y cadena de suministro. El cero neto requiere que alcancemos reducciones de las emisiones de gas de efecto invernadero (GHG) alineadas con la útima ciencia y aumento de nuestra capacidad para eliminaciones GHG a corto plazo para ser el camino para llegar a compañías -y al mundo- a un cero neto no más allá de 2050 para asegurar un clima estable, y significará seguir una combinación de acciones positivas para el clima. 6. Inversión en innovación: El compromiso y voluntad de invertir y acelerar la innovación para lograr la transformación cero neto, incluyendo asociarse con otros. 7. Implicación de política: Avanzar la política pública que permite y acelera el progreso hacia el cero neto y la implicación con organismos como asociaciones comerciales para lograr este objetivo. 8. Transparencia y responsabilidad: Reporte y revelación públicos sobre el progreso hacia la transformación cero neto para participantes clave, como inversores, clientes, consumidores y, donde se requiera, reguladores; compartiendo información con todas las partes sobre las prácticas recomendadas para la transformación cero neto. 9. Transición justa y sostenible: Sabemos que los grupos marginales y comunidades de baja renta sufren los peores efectos del cambio climático. Por tanto, ayudaremos a habilitar las condiciones necesarias para alcanzar soluciones climáticas efectivas, justas y sostenibles para personas de todos los géneros, razas o habilidades.

Comentarios:

(CONTINUA)