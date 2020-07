COMUNICADO: Supermicro y Scality colaboran y simplifican el desarrollo del almacenamiento definido de software empresarial

Supermicro proporciona una solución optimizada de almacenamiento definida por software para gestión de premisas a gran escala de los datos no estructurados en asociación con una destacada compañía de software

SAN JOSÉ, California, 28 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de red y tecnología de computación ecológica, anunció hoy una nueva solución que se aventaja de la oferta Scality® RING, permitiendo a las empresas escalar y proteger sus activos más valiosos - sus datos, en despliegues bajo premisas o en nubes híbridas.

Scality RING es una solución de almacenamiento de objetos y archivos nativos definidos por software para almacenamiento de premisas en gran escala y gestión de datos no estructurados. RING permite el almacenamiento de rendimiento optimizado y la capacidad optimizada con niveles de duración de datos automatizados utilizando métodos de protección de datos múltiples, incluyendo las capacidades de geo-distribución. La solución Supermicro y Scality proporciona un marco laboral de almacenamiento de escala de petabytes que ofrece un escalado de coste contenido, rendimiento y resiliencia emparejada con las configuraciones de hardware optimizadas de Supermicro que proporcionan a los usuarios un despliegue como el de las aplicaciones y niveles de servicio que cumplen con los requisitos empresariales.

"Como parte de nuestro compromiso en marcha para trabajar con las principales organizaciones de software, Supermicro se ha asociado con Scality para proporcionar una solución sencilla, escalar y potente para los entornos actuales más exigentes", explicó Vik Malyala, vicepresidente senior de Supermicro. "Los clientes verán en breve lo sencillo que es desplegar el software Scality RING en los servidores de Supermicro y sus sistemas de almacenamiento. Nuestras arquitecturas de referencia nos permiten diseñar e implementar soluciones basadas en los requisitos de los clientes desde nuestra aproximación flexible Building Block Solutions ®".

Esta flexibilidad hace que sea posible construir RINGs con capacidad optimizada o RINGs con rendimiento optimizado. En todos los casos, los abstractos de software de RING subyacen en los servidores físicos y en los discos duros. RING puede explotar las características de acceso de baja latencia de NVMe para mantener sus metadatos internos. RING se ha diseñado para crecer con el tiempo, por medio de las generaciones de servidores, además de aumentar las densidades de almacenamiento esperadas como parte normal del ciclo de vida de la plataforma RING.

"Estamos emocionados al crear una solución conjunta con Supermicro que beneficie a nuestros clientes", indicó Wally MacDermid, vicepresidente de alianzas estratégicas de Scality. "Las organizaciones innovadoras que buscan transformar sus infraestructuras para la actual economía digital buscan soluciones que sean sencillas de desplegar y mantener, al tiempo que protegen su activo más importante, los datos. Los sistemas ampliamente configurables de Supermicro, que cuentan con las últimas tecnologías de interfaz de almacenamiento, combinadas con RING de nivel industrial, de Scality, proporcionan a los clientes agilidad empresarial, resiliencia y eficacia para resolver el almacenamiento de datos y retos de orquestación a escala de petabytes".

Si desea información detallada acerca de la solución de Supermicro para Scality RING, visite la página web: https://www.supermicro.com/en/solutions/scality-ring [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2868500-1&h=2585308714&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2868500-1%26h%3D4227922862%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fsolutions%252Fscality-ring%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fsolutions%252Fscality-ring&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fsolutions%2Fscality-ring]

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro , líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas incorporados. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "WeKeep IT Green®" y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade y We Keep IT Green son marcas y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

El resto de marcas, nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

SMCI--F

Sitio Web: https://www.supermicro.com//http://www.supermicro.com/