COMUNICADO: Vuelve al trabajo de forma segura con la nueva experiencia de sala de reuniones sin contacto

- Vuelve al trabajo de forma segura con la nueva experiencia de sala de reuniones sin contacto de carga inalámbrica inteligente de Chargifi

La nueva solución de sala de reuniones sin contactos proporciona a los empleados la confianza de la experiencia de sala de reuniones segura en un espacio de trabajo post-COVID

SAN FRANCISCO y LONDRES, 21 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Chargifi, principal proveedor de tecnología de carga inalámbrica conectada a la nube, ha lanzado la primera solución de su clase de sala de reuniones sin contacto que ayuda a los empleados a sentirse más cómodos en relación a la vuelta del trabajo y el uso de los espacios colaborativos. "Chargifi for Rooms" combina un indicador de estado de luz con carga inalámbrica, que desencadena de forma automática experiencias en la sala. La solución se integra con el principal software de reserva y programación de la sala, comprobando de forma instantánea las experiencias de check-in y puesta en marcha de la sala, como conferencia de video en una única acción integral.

Un ejemplo es la integración de Chargifi for Rooms con Envoy, proveedor de plataforma de trabajo centrado en la creación de herramientas que hacen que el lugar de trabajo sea más seguro, sin sacrificar la gran experiencia o adopción de productos. Los empleados que vuelven al lugar de trabajo descubrirán salas limpias y seguras cuando la campana con luz verde suene, indicando que está limpia y disponible para su uso. Cuando esté en la sala de reuniones, el empleado podrá situar su smartphone en un punto de carga inalámbrico para llevar a cabo el check-in o reservar el espacio. Esta acción lanza de forma simultánea una video conferencia pre-reservada para conseguir un inicio de la reunión rápido y eficiente. Para los planificadores de espacio, se muestran los datos valiosos sobre el uso de la sala y la ocupación, ayudando a liberar espacios no utilizados y mejorando la disponibilidad.

"Chargifi lleva la experiencia de reserve de salas de reuniones hasta un nuevo nivel por medio de la conexión de carga inalámbrica y del check-in sin contactos. Nos ayuda a crear experiencias seguras y sin contacto para nuestros clientes y sus empleados a la vez que planifican su vuelta al lugar de trabajo. La integración captura además el uso del espacio y los datos de ocupación para los equipos del lugar de trabajo sin tener que añadir otro dispositivo en la infraestructura", explicó Matt Harris, responsable de lugar de trabajo y tecnología de Envoy, acerca del valor de la solución conjunta para empleados y planificadores de espacio.

La pandemia mundial ha sacado a la luz nuevos retos para los planificadores de espacio, acelerando muchas tendencias que ya estaban consiguiendo adeptos, como la movilidad, trabajo flexible y como utilizar los espacios de forma más integral y con menos fricción. Ahora, el énfasis está en la reducción de los puntos táctiles físicos y asegurar una comunicación más clara sobre los empleados en relación a cuándo los espacios están limpios y son seguros de usar.

"Las reuniones deben ser seguras, sin contacto y más productivas que antes. Una menos capacidad de sala debido al distanciamiento social aumentará la demanda, mientras que unos datos de ocupación fiables del check-in automático sin contacto es clave para ampliar la disponibilidad de las salas limpias y seguras. Las compañías que despliegan la tecnología sin contacto demuestran que sus trabajadores han llevado a cabo los pasos adecuados para proporcionar grandes espacios que no comprometen la seguridad", comentó Dan Bladen, consejero delegado de Chargifi.

Chargifi for Rooms ya está disponible, siendo una solución complete de sala de reuniones cuando se integra con la programación de sala favorita y software de conferencia de video. Chargifi LightRing estará disponible en el tercer trimestre de 2020.

Acerca de Chargifi

El futuro del espacio de trabajo es una experiencia sin contacto con una forma de trabajar dinámica. Las experiencias han de ser seguras, y las necesidades de trabajo tienen que ser flexibles. Allí donde la gente va debe seguirles el poder a continuación.

Chargifi permite la escalada de la energía inalámbrica adecuada inteligente de los actuales lugares de trabajo, que van más allá de simplemente cargar el dispositivo móvil. La solución permite experiencias seguras, sin contacto en espacios, al tiempo que proporciona el poder adecuado.

El espacio de Chargifi utiliza la analítica para ayudar a los planificadores de espacio a conseguir más de sus espacios, ayudando a conocer las conductas. Con ello se informa de las pautas de trabajo y horarios de limpieza, por lo que se asegura que los empleados consiguen estar seguros y disponer de bienestar en el trabajo. Cada uno de los puntos de contacto muestra a los usuarios la interactuación dentro de los espacios, que por su parte convierte las experiencias de los lugares de trabajo y eficacia en optimización inmobiliaria cara.

