Conectar con la naturaleza para homenajear a 18 héroes

Madrid, 4 de oct (EFE).- ‘La ruta de los 18 Héroes que dieron la Primera Vuelta al Mundo’ de Carlos Pecker y Pepe Bosmediano, invita a revivir 72 días de peregrinación a los lugares natales de los marineros supervivientes de la primera circunnavegación de la Historia, capitaneada por Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes.

Estos dos amigos desde los 4 años han recorrido sin ninguna financiación 2.200 kilómetros desde Getaria, el pueblo donde nació Elcano, hasta Sevilla, lugar de partida de aquellas cinco naos que certificarían la esfericidad de la Tierra, historia que ahora han recogido en un libro.

Para dar a conocer a los protagonistas de la gesta naval, atravesaron el País Vasco Cantabria, Galicia, Portugal, Extremadura y Andalucía, parando en los distintos pueblos natales de los marineros y entregando tablas a todos sus ayuntamientos.

Durante los miles de kilómetros se desplazaron a pie para enfocar la ruta desde una perspectiva medioambiental, además de histórica, disfrutando del sol, de los árboles y del mar.

El periodista que una vez nos deleitó con sus imágenes de la ruta Quetzal, Carlos Pecker, ha confesado a EFEverde que lo que más le impresionó del camino fue ver como todo el mundo apreciaba el entorno y se maravillaba con un río o un amanecer: “percibí una conexión preciosa y absoluta con la Naturaleza”.

Para Pecker, la trayectoria fue “algo espiritual”, donde la emoción estaba siempre a flor de piel: “La llegada a Santiago fue indescriptible, se me saltaron las lágrimas y no me salían las palabras”.

Aunque, lo que más le complació fue la compañía que brindaban tanto el resto de peregrinos, quienes “te ofrecían un vaso de vino o la comida que les había sobrado ese día”, como la de los muchos perros que se iban uniendo a él y a Pepe durante el camino, yendo a su lado durante “un montón de kilómetros”.

Muchos conocidos de cuando grababa la ruta Quetzal les acogieron algunas noches en sus casas lo que les permitía “descansar mejor y lavar la ropa”, aunque asegura que en los albergues también se duerme bien.

Además, dice haberse quedado asombrado con lo “respetuosos” que son los caminantes con la naturaleza: “en toda la parte norte del Camino de Santiago, solo vimos una colilla abandonada.”

El libro que se publica esta semana y que se hubiese presentado en la Universidad Complutense de no haber sido por la actual situación sanitaria narra las 72 etapas que recorrieron estos dos amigos, junto con pinceladas históricas de los marineros que Pecker califica como “héroes”, entre ellos, Hernando de Bustamante, Vasco Gómez Gallego, Juan de Arratia o Antón Hernández Colmenero.

El periodista concluye recordando a su colega Miguel de la Quadra-Salcedo y nos revela que esta ruta es también en su honor: “pensé… ¿qué camino le gustaría hacer a Miguel si siguiese con vida?”.

Sara Elisa Fernández