Conferencia L'ATTITUDE: Los latinos son la esperanza de EE.UU. post COVID

Miami, 8 sep (EFE).- El empresario y activista Sol Trujillo, el primer CEO latino de una multinacional estadounidense, junto al artista Emilio Estefan, ultiman detalles para su conferencia L'ATTITUDE, que presentará las principales contribuciones y oportunidades de los latinos en la política, las finanzas y el entretenimiento según explicaron en entrevista con Efe.

"Cuando decidimos organizar L'ATTITUDE con Gary Acosta, lo hicimos convencidos de que era muy importante difundir quiénes somos los latinos y todo lo que hemos hecho, hacemos y podemos hacer en este país", recordó Trujillo en relación a su primer socio en la iniciativa.

Trujillo y Acosta, que se destacan por ser dos de los empresarios latinos más exitosos y respetados del sector de bienes raíces, lanzaron la conferencia en 2018, porque "la narrativa sobre quiénes somos los latinos no reflejaba realmente nuestras contribuciones y capacidades".

En 2019 se sumó a la iniciativa Estefan y los planes de la conferencia para 2020 eran tan ambiciosos, que ni la pandemia de la COVID-19 logró hacerlos desistir.

"Se estaba preparando algo histórico y sigue siendo histórico, aunque será diferente de lo que pensábamos inicialmente", afirmó Estefan, quien está comprometido con el mensaje de que incorporar aún más a los latinos a las soluciones y emprendimientos del país "es el secreto para recuperar la economía".

"Los latinos son los que están manteniendo la economía y serán los que saquen a Estados Unidos de la crisis de la COVID-19", enfatizó Trujillo, quien en 1998 se convirtió en CEO de US West, una de las mayores telefónicas del país. Hasta entonces ningún latino nacido en Estados Unidos había alcanzado esta posición.

Para Trujillo la contribución de los latinos es más que una hipótesis o una expresión de deseo

"Es un hecho", coincidieron ambos, apoyándose en la capacidad de adaptación, emprendimiento, lucha y creatividad "que han demostrado los miembros la comunidad".

FINANZAS, POLÍTICA, MÚSICA, REDES Y MÁS

La edición de 2020 de L'ATTITUDE no es lo que sus organizadores soñaron hace casi un año cuando comenzaron a planificarla, pero la versión, que tendrá lugar entre el 24 y el 28 de este mes, es una de las mejor logradas digitalmente en tiempos de la COVID-19.

"Nos hemos asegurado de que cada panel tenga un respaldo tecnológico de primera línea. Queremos que la calidad de transmisiones sean impecables", aseguró Trujillo, que como líder ejecutivo del sector reconoce la importancia de un método claro de enviar el mensaje dado el nivel de los panelistas que hacen parte de la agenda.

En el ámbito empresarial aparecen nombres como John Furner, presidente y CEO de Walmart U.S.; Hans Vestberg, CEO de Verizon Communications; Mary Mack, CEO de banca para pequeños negocios y consumidores de Wells Fargo & Company; John Donahoe, CEO de Nike Inc.; Michael Corbat, CEO de Citigroup Inc, y Arne Sorenson, presidente y CEO de Marriott International.

En el mundo del entretenimiento se destacan Tony Vinciquerra, CEO de Sony Pictures Entertainment; Cesar Conde, director ejecutivo de NBCUniversal News Group; Almar Latour, CEO de Dow Jones y editor de The Wall Street Journal; la responsable de marketing de TikTok Sofía Hernández; y el artista urbano y empresario Pitbull, además de Gloria, Lili y Emily Estefan, quienes darán detalles de su programa con Facebook.

Joaquín Castro, congresista por Texas, encabeza una representación importante del mundo político y de activismo a favor de los latinos, las mujeres y los inmigrantes.

Mientras el sector financiero estará representado por personalidades de Palladium Equity Partners, Garcia, Hamilton & Associates, L.P., Avante Capital Partners, Morgan Stanley, entre otros.

CREANDO OPORTUNIDADES

Para Trujillo, el "abrir oportunidades para otros latinos" es una misión de vida que lo ha unido con Acosta, Estefan y muchos de los participantes en L'ATTITUDE este año.

Por eso, la conferencia tocará temas de emprendimiento, motivación con claros caminos de desarrollo, evaluación de la situación actual y un especie de mapa que permita a los participantes ver hacia dónde enfocar su emprendimiento o carrera, si es lo que requieren.

Para los que quieren invertir en el desarrollo de los latinos, será "una abundancia de espacios donde aprovechar el talento de la comunidad", indicó el ejecutivo.

Los interesados pueden obtener su código de acceso en latitude.net.

Las cuatro jornadas comenzarán con el informe sobre el "Producto Interno Bruto Latino", que refleja el impacto de la comunidad en la economía estadounidense.

"Muchos se van a sorprender, pues los latinos somos los que hemos mantenido este país funcionando. Desde la parte agrícola donde sin los campesinos latinos nadie habría comido, hasta los que trabajan en restaurantes y en los hospitales y demás" resaltó Estefan.

Alicia Civita