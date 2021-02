La consellera catalana envía una carta al ministro de Cultura contra la detención de Hasel

Barcelona, 17 feb (EFE).- La consellera catalana de Cultura en funciones, Àngels Ponsa, ha enviado una carta al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, donde muestra su rechazo a la detención del rapero Pablo Hasel y le pide que el Gobierno "agilice" las reformas para que los delitos de expresión no acarreen penas de cárcel.

Tras presentar la primera producción operística de la fundación Òpera Catalunya, la consellera, a preguntas de los periodistas, ha explicado que ayer escribió la misiva porque, ha dicho, "me parece impensable que en el siglo en el que estamos se estén haciendo prácticas más propias de otros regímenes", en lo referente a la libertad de expresión.

Para la mandataria catalana, la libertad de expresión "no está consolidada, no solo por lo que ocurre con el rapero Hasel, sino porque tenemos a otro exiliado en Bruselas y la lista es larga".

A su juicio, "en la clasificación de países que permiten la libertad de expresión, como debería de ser el caso del Estado español, este no sale bien parado".

Asimismo, demanda en su texto que se "agilice" la reforma de la ley sobre esta temática, "de la que hace muchos días que hablan, pero que no se concreta".

Ponsa ha aseverado que "no podemos tolerar tener un músico en la cárcel por cantar, porque en este caso lo han encerrado por cantar y esto no puede ser, no lo podemos permitir", ha dicho.