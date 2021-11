Costa Rica descarta cerrar fronteras y nuevas medidas por la variante ómicron

San José, 30 nov (EFE).- El Gobierno de Costa Rica descartó este martes cerrar fronteras o implementar nuevas medidas restrictivas frente a la variante ómicron de la covid-19 que está generando alarma en todo el mundo.

"Se ha dado la información de que una nueva variante conocida como ómicron circula en el mundo y es prematuro saber sus alcances. Pero Costa Rica tiene que seguir con las medidas de protección básicas como el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento y no aglomerarse, pero principalmente la vacunación", expresó el presidente del país, Carlos Alvarado.

El mandatario, quien descartó de momento nuevas medidas restrictivas, pidió a la población "no entrar en pánico" con la nueva variante que aún no se detecta en el país, pero "tampoco bajar la guardia" porque "la pandemia no ha acabado".

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró que "el cierre de fronteras no es efectivo para detener el virus" y dijo que ello quedó demostrado con el virus original y sus variantes como la delta.

"El virus se transmite muy fácilmente. La globalización y el ritmo intenso de viajes hace que el virus esté presente rápidamente y cuando se detecta es tarde y ya circula en muchas partes del mundo", explicó Salas.

El ministro reiteró la importancia de la vacunación para evitar la enfermedad grave y la saturación hospitalaria y porque "entre menos vacunemos en el mundo hay más posibilidades de que el virus circule".

"La variante ómicron es una variante de preocupación porque la cantidad de mutaciones que se han registrado podría provocar un recrudecimiento de la pandemia, pero todavía hay muchas interrogantes. La variante tiene potencial de producir un resurgimiento del virus, pero todavía esto está en estudio", dijo Salas.

Los datos oficiales de Costa Rica al 22 de noviembre indican que el 90,3 % de la población meta a vacunar (mayores de 12 años) cuenta con al menos una dosis de la vacuna y que el 73,6 % tiene dos. El porcentaje de cobertura de terceras dosis es del 0,7 %.

Si se toma en cuenta la población total del país de 5,1 millones de habitantes, la cobertura de primeras dosis es del 74,8 %; el de segundas es del 60,9%; y el terceras es del 0,6 %.

Costa Rica espera intensificar a partir de diciembre la aplicación de terceras dosis al personal de primera respuesta, a los adultos mayores de 58 años y a las personas inmunosuprimidas.

Este país centroamericano se encuentra en la actualidad en los números de contagios y hospitalizaciones más bajos del año.

Costa Rica acumula 566.560 casos y 7.287 muertes por la covid-19 en lo que va de la pandemia.