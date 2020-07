Cs afea al Govern haber puesto la ideología "por encima" de la salud de los catalanes

Barcelona, 7 jul (EFE).- La portavoz de Cs en el Parlament, Lorena Roldán, ha reprochado al Govern que pusiera la ideología "por encima" de la salud de las personas en la gestión de la pandemia al rechazar la ayuda del Ejército: "Van a pasar a la historia por ser el gobierno que falló a los catalanes cuando más lo necesitaban".

Durante el pleno monográfico sobre la coyuntura de las residencias de ancianos, la líder de Cs ha recriminado al ejecutivo autonómico que rehusara la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para desinfectar instalaciones geriátricas y ha recalcado que se trataba de ayuda para "salvar vidas".

"Ni usted ni nade puede volver a poner una causa política o ideológica, sea la que sea, por encima de la salud de los catalanes", ha espetado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien ha criticado que dejaran a las residencias "completamente desprotegidas" y que "regateara por media competencia".

Por ello, ha recalcado que el de JxCat y ERC "pasará a la historia como un Govern que en medio de una pandemia mundial rechazaba la ayuda de la UME, decía que en Cataluña moría más gente porque estábamos en España o veía extrañas conspiraciones en el número de mascarillas suministradas".

Roldán ha exigido también conocer el "alcance" de la responsabilidad de la Generalitat en la gestión de la crisis del coronavirus ya que, ha recordado, todas las residencias "denunciaban la falta de material, de personal, de decisión" y de equipos de protección individual.

Y es que, a su juicio, "no basta con reconocer errores", como ha hecho hoy el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani, al admitir que se debería haber prohibido la entrada a las residencias mucho antes de lo que se hizo, sino que es preciso "aprender de los errores" de cara a los probables rebrotes de otoño.

"No nos podemos permitir perder mayores por decenas de miles. Les hemos fallado una vez y no podemos fallarles más. El drama que se ha vivido en las residencias catalanas no se puede volver a repetir", ha enfatizado.

Asimismo, ha instado al gobierno catalán a "escuchar al sector" de las residencias tras lamentar que las entidades sociales no hayan recibido autorización para participar en el debate, pues su comparecencia se llevará a cabo en el marco de una comisión parlamentaria específica.