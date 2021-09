Cuixart pide a independentismo una estrategia conjunta y no ceder a chantajes

Barcelona, 11 sep (EFE).- El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reclamado este sábado al independentismo una "estrategia conjunta" para alcanzar la autodeterminación de Cataluña y lo ha instado a "no ceder al chantaje de la represión": "Que no nos distraigan los detalles ni las discusiones".

Así lo ha sostenido durante un acto que la entidad cultural ha organizado en el Arc de Triomf de Barcelona para conmemorar la Diada de Cataluña, la primera a la que Cuixart asiste presencialmente después de que haber sido encarcelado por el 'procés' en 2017 y recientemente indultado.

"Hagamos posible una estrategia conjunta", ha señalado el líder de Òmnium, quien ha urgido al independentismo a "continuar presionando" con movilizaciones en las calles "sin ceder al chantaje de la represión" la cual, a su juicio, busca "dividir, crispar y frustrarlo" para que "se quede en casa" y "renuncie a sus derechos y anhelos colectivos".

"Tenemos que llegar a la autodeterminación si queremos tener un país democrático. Es nuestra responsabilidad continuar presionando, sin ceder al chantaje de la represión, porque la única manera de afrontar la resolución democrática del conflicto es la amnistía", ha señalado antes de criticar que al Estado "la unidad de España le importa más que el respeto por los derechos humanos".

Cuixart ha avisado también de que los indultos "no sirven para pasar página ni frenaran la vulneración de derechos fundamentales" porque, ha remarcado, "esto no va de situaciones personales, sino que es una causa colectiva": "No podemos permitir que nadie agüe todo aquello que estamos construyendo como pueblo, como sociedad y como nación".

"No renunciéis a defender vuestra propuesta. Apelo a todo el soberanismo a que lo hagáis sin miedos ni reproches, para discutirla, enmendarla tanto como haga falta, sin miedo pero con ánimo de convertir en acción política todo aquello que la gente dice en las urnas y en la calle", ha agregado.

Al acto, conducido por la periodista Mònica Terribas, han acudido entre otros el líder de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, la líder del PDeCAT, Àngels Chacón, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, así como los secretarios generales de CCOO y UGT de Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, respectivamente.

Ha contado además con el apoyo de varios activistas internacionales reconocidos por su lucha en favor de los derechos humanos, civiles y políticos, como la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, el expresidente del Sinn Féin Gerry Adams o la premio Nobel de la Paz 1997 Jody Williams.

El evento, que también ha contado con actuaciones musicales, ha reunido a un total de 500 asistentes, todos ellos sentados, con distancia de seguridad y uso obligatorio de la mascarilla. (foto)