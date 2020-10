Dan positivo 106 mayores de una residencia en O Pereiro de Aguiar (Ourense)

A Coruña, 8 oct (EFE).- Un total de 106 usuarios de la residencia de mayores Os Gozos, en O Pereiro de Aguiar (Ourense), han dado positivo por coronavirus, de modo que el centro registra ya 109 mayores y 2 empleados infectados, según los datos ofrecidos este jueves por el Servicio Gallego de Salud.

De este modo, los casos vinculados a residencias de mayores gallegas se elevan a un total de 512 (140 más que ayer), de los que 413 son usuarios y 99 empleados, tras contabilizarse también 46 nuevos casos entre usuarios de la residencia Val de Monterrei, en Monterrei (Ourense), y dos mayores de la Torrente Ballester de A Coruña.

Asimismo, se ha registrado un fallecimiento y se han dado trece altas: cuatro mayores y cinco empleados de la Santa Marta de Vigo; un trabajador de la Torrente Ballester de A Coruña, un trabajador de la Volta do Castro de Santiago; un empleado de o Cereixal, en Becerreá (Lugo), y un usuario de Las Salinas, en Ourense.

Son 413 los mayores infectados (148 más que ayer), de modo que 130 pertenecen a la DomusVi de Outeiro de Rei; 109 a Os Gozos, en O Pereiro de Aguiar; 46 se encuentran en Nosa Señora do Viso, en Lobeira (Ourense); otros 46 en Val de Monterrei; 42 en la residencia de O Incio (Lugo); 13 en la Santa Marta de Vigo; 11 en Las Salinas, en Ourense, y 6 en la Ballesol de Oleiros.

También hay 5 casos entre usuarios en la Torrente Ballester de A Coruña; dos en la DomusVi de Oleiros; un mayor en un geriátrico de Arteixo (A Coruña); uno en la residencia Nosa Señora dos Milagres de Barbadás (Ourense) y un último mayor en la residencia Virgen Blanca de Ourense.

Respecto al personal de residencias de la tercera edad, un total de 99 (8 menos que ayer) tienen el virus, de modo que en la DomusVi de Outeiro de Rei hay 20 casos; seguida de Nosa Señora do Viso, en Lobeira, con 17; la residencia de O Incio, con 9; Val de Monterrei, con 6; las Salinas, de Ourense, con 4, y la Virgen Blanca, con 3.

Registran dos empleados con covid-19 la San José de Ourense; Os Gozos, en O Pereiro de Aguiar; la residencia Fundación José Otero de Santiago; el CRAPD I de Vigo; la Ballesol de Oleiros; la Orpea Lugo; Nosa Señora do Rosario, en A Cañiza; Casa Grande de Maside y la residencia Nosa Señora do Socorro, de Arnoia (Ourense).

Aparte de estos datos, en la provincia de Lugo solo el centro San Bartolomeu, en Xove, registra un trabajador con covid-19.

En A Coruña, contabilizan un empleado con coronavirus la residencia Porta do Camiño de Santiago; el centro Nosa Señora do Carme de Fisterra; la residencia Meu Lar de A Coruña; la Adcor de la misma ciudad; El Pinar de Culleredo; la DomusVi de Oleiros, la Volta do Castro de Santiago y Os Tercios de Touro.

En la provincia de Ourense, registran un contagio en un empleado la DomusVi Barra de Miño, en Coles; la residencia Santiago Apóstol de Vilamarín; la Santa María, de Melón; la residencia Quercus de Leiro, Nosa Señora dos Milagres, en Barbadás; la residencia de mayores con dependencia de O Carballiño; Dacon, en Maside, la residencia Santa María de Verín y la Virxe da Clamadoira, en Muíños.

Además, en Pontevedra, el CRAPD Vigo II; la Albi Beade de Vigo, la Campolongo de Pontevedra y la residencia Vistahermosa de Vigo registran un trabajador infectado cada una.

Por otra parte, los centros de atención a personas con diversidad funcional se mantienen con 16 casos, de los que solo uno es usuario y 15 son empleados. La residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros, registra un interno y 9 trabajadores contagiados; mientras que la residencia Pai Menni de Betanzos cuenta con tres trabajadores infectados.

Contabilizan además un empleado con coronavirus la San Vicente de Paúl, en Lugo; la residencia para personas con discapacidad Juan Vidán Torres, de Santiago y el CAPD A Coruña.