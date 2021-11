Delgado niega al Consejo Fiscal documentación sobre Stampa y Garzón en Tandem

Madrid, 24 nov (EFE).- La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha negado a dar explicaciones al Consejo Fiscal sobre la actuación del despacho de Baltasar Garzón -pareja de Delgado- en el caso Tándem y las presuntas irregularidades denunciadas por el fiscal Ignacio Stampa para apartarle de este procedimiento.

Este miércoles se ha celebrado un Consejo Fiscal, órgano consultivo de la fiscal general del Estado, que ha tenido como principal punto del orden del día las acusaciones del fiscal Ignacio Stampa, que llevó el caso sobre los supuestos delitos cometidos por el comisario José Villarejo, y que ha presentado una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia por su salida del caso y de la Fiscalía Anticorrupción.

Hace unos días, Delgado consideró "gravísimas" e "inadmisibles" las acusaciones de Stampa recordando que salió de Anticorrupción porque no recibió ni un solo voto de los miembros del Consejo Fiscal a ninguna de las ocho plazas a las que se presentó hace un año, que hubo una novena plaza por la que ni siquiera optó y que no recurrió los nombramientos.

Por ello, incluyó esta cuestión en el Consejo Fiscal de hoy y llamó al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y a su mano derecha en la Fiscalía General, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García, para que explicaran la cuestión relativa sobre los nombramientos así como la investigación de la Fiscalía de Madrid a Stampa tras la denuncia de Vox.

Aquella denuncia se basaba en las presuntas filtraciones a Marta Flor, abogada de Podemos, sobre como actuar en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional por el robo de la tarjeta móvil a Dina de Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.

LA ASOCIACIÓN DE FISCALES PIDE TODA LA DOCUMENTACIÓN

No obstante, la Asociación de Fiscales (AF) señala en un comunicado que "el intento de centrar la cuestión en el nombramiento para un cargo determinado de una persona determinada, sobre el que no se pregunta y ni siquiera ha sido recurrido por el interesado, no conduce a nada, sino que "el debate se centra, y es lo que verdaderamente interesa a la opinión pública, en aclarar las graves acusaciones que se realizan contra la fiscal general del Estado".

Por ello, ha solicitado "información por escrito de abogados intervinientes" en el caso Villarejo así como "fiscales encargado de su llevanza desde su incoación y si el despacho del Sr. Garzón ha ejercido la defensa de alguno o algunos de los investigados".

También acceso a toda la documentación de las diligencias de la Fiscalía de Madrid contra Stampa por presunta revelación de secretos que fueron archivadas el pasado marzo, tras dos peticiones de archivo del 5 y 23 de octubre de 2020, antes del Consejo Fiscal que designó las plazas para Anticorrupción, y las sugerencias del número 2 de Delgado para continuar con el procedimiento.

Asimismo, ha pedido "expediente o expedientes disciplinarios incoados contra el Sr Stampa, en tramitación o ya archivados" así como el "expediente de abstención de la fiscal general del Estado con relación a las Diligencias de investigación aperturadas o expediente disciplinario, de existir".

DELGADO ALEGA QUE LA INFORMACIÓN ES MATERIA RESERVADA

Sin embargo, la AF señala que "se nos ha denegado dicha información, alegando que se trata de materia reservada".

"Consideramos que la materia no se puede considerar reservada, por ser necesario su conocimiento para el ejercicio de las funciones propias del Consejo Fiscal y porque el propio interesado- único al que puede afectar- ha solicitado su exhibición", explican.

Al respecto, la asociación asegura que "la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal, no ayuda a despejar las dudas creadas" y, además, "afecta al artículo 23.2 de la Constitución que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas".

Por todo ello, continúa, "exigimos una respuesta expresa, razonada y no restrictiva, al tratarse una petición imprescindible para el ejercicio de nuestras funciones".

LUZÓN EXCULPA A DELGADO DE CUALQUIER IRREGULARIDAD EN TANDEM

Quien sí ha salido al paso de esta cuestión ha sido el fiscal Jefe Anticorrupción quien había sido convocado por Dolores Delegado.

Según informa la Fiscalía en una nota, Luzón "ha señalado tajantemente que de la investigación realizada en la causa Tándem no se deriva contenido penal alguno en relación con la fiscal general del Estado ni nadie relacionado con ella", en alusión a Garzón.

Además, fuentes de la Secretaría Técnica han negado que aquellos sugerencias a la Fiscalía de Madrid para continuar con la investigación contra Stampa estuvieran motivadas por la intención de Delgado de apartarle del caso Villarejo.

Dichas sugerencias insistían al instructor, el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en citar a declarar al exabogado de Podemos José Manuel Calvente y en pedir un chat de Podemos que la Secretaría Técnica veía como "el elemento esencial para contextualizar y contrastar las imputaciones" contra Stampa.

Finamente, el instructor se apartó del procedimiento que asumió directamente el entonces fiscal superior, Jesús Caballero Klink, quien, tras practicar algunas de esas sugerencias, acabó archivando la investigación. Para cuando eso sucedió, Stampa ya se había quedado sin plaza en Anticorrupción.

No obstante, las fuentes niegan toda vinculación entre el proceso de designación de plazas y la investigación a Stampa, que solo se prolongó porque la Fiscalía General entendía que no se habían practicado todas las diligencias necesarias.