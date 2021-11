Deneuve, dos años después de su ictus: "Tuve mucha suerte"

París, 5 nov (EFE).- La actriz francesa Catherine Deneuve, que sufrió un ictus en noviembre de 2019, durante el rodaje de "De son vivant", de Emmanuelle Bercot, echó este jueves la vista atrás, con motivo del inminente estreno este mes de esa película, para subrayar que tuvo "mucha suerte".

"Tuve mi problema de salud mucho antes de la pandemia, mientras rodábamos en un hospital. Ser hospitalizada de urgencias en el mismo lugar del rodaje es algo que no le pasa a nadie. ¡Es absolutamente increíble!", dijo en la revista Elle.

El rodaje de ese filme, presentado fuera de competición en la última edición de Cannes, tuvo que interrumpirse durante meses, y la intérprete reconoce que aunque no fue algo grave, le costó "mucho tiempo" recuperarse bien, estar segura "de que todo estaba perfectamente en su sitio".

La llegada de la pandemia, según reconoció en la revista, le hizo relativizar su estado.

"Mi situación personal fue superada por la covid. Lo que me pasó ya no tenía tanta importancia. Todo el mundo tuvo o conoció a enfermos y muertos. Todo el mundo pasó por lo mismo. Y yo dejé de estar 'excluida' o protegida. Como todo el mundo, me sentí cercana a desconocidos", añadió.

La alfombra roja del pasado Cannes marcó el gran regreso de la actriz, de 78 años, a la vida pública.

"Aparte de un rodaje en Bélgica de unos días, no he vuelto realmente (a trabajar) y he rechazado filmes que pensaba que no me iban, pero ahora tengo muchas ganas de nuevo de volver a rodar", apuntó la musa de la Nouvelle Vague.

Deneuve recordó además el nacimiento en 1963 de su primer hijo, Christian, fruto de su relación con el director de cine Roger Vadim, a quien conoció en el rodaje de "Les Parisiennes" (1961).

La actriz tenía entonces 20 años y la mayoría de edad no pasó en Francia de los 21 a los 18 hasta 1974: "Estar embarazada, además siendo menor, era algo que en aquella época no se llevaba nada, ¡pero yo quería un bebé! Fue complicado, pasional, violento, un drama en mi familia", apuntó.

Deneuve no se casó tampoco con el también actor Marcello Mastroianni, padre de su segunda hija, Chiara. "Nunca he necesitado la institución del matrimonio para amar. El amor sigue siendo la gran aventura de mi vida", concluyó.