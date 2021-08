El derechista Ricardo Anaya asegura que López Obrador lo quiere en la cárcel

Ciudad de México, 21 ago (EFE).- El excandidato presidencial Ricardo Anaya, que en 2018 fue rival en las elecciones de Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado el actual presidente de México lo quiere castigar metiéndolo a la cárcel para que no sea candidato a la presidencia en 2024.

Anaya, excandidato a la presidencia en 2018 por el derechista Partido Acción Nacional (PAN), denunció con un video de casi ocho minutos que desde hace un mes López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) ir en contra suya tomando como base las declaraciones del exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya (2012-2016), acusado de corrupción.

"Con la novedad que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos 'balines' (de baja calidad). O sea López Obrador me quiere 'fregar' a la mala", afirmó Anaya en un video publicado en Twitter.

"Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", añadió.

En 2020, Anaya protagonizó titulares después de que Lozoya lo acusara de haber recibido sobornos de Odebrecht a cambio de apoyar la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) cuando presidía la Cámara de Diputados.

El político negó las acusaciones y anunció una demanda contra Lozoya.

El político de 42 años dijo se defenderá y presentar pruebas contundentes para desenmascarar el proceso judicial que quiere abrir en su contra, por ello avisó "voy a tener que estar fuera (del país) una temporada, espero que sea muy breve".

En enero de este año, Anaya dio a conocer su intención de presentarse en las elecciones presidenciales de 2024 en México. En aquellos días, explicó que quería recorrer de "tiempo completo" el país y conocer las necesidades de la población visitando en una primera etapa más de mil municipios.

A finales de septiembre de 2020, Anaya anunció su retorno a la política tras la estrepitosa derrota del 2018, cuando consiguió apenas el 22,27 % de los votos frente al 53,19 % de López Obrador.