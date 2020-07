DIA subió un 16 % en ventas en España durante el estado de alarma con menos tiendas

Madrid, 16 jul (EFE).- El grupo DIA vio cómo sus ventas se disparaban en España en torno a un 16 % durante el segundo trimestre del año, coincidiendo con el estado de alarma, pese a contar con un menor número de tiendas tras el cierre de cientos de supermercados en el país a lo largo de 2019.

En un avance de sus ventas enviado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha revelado que su facturación neta en España entre abril y junio ascendió a 1.204 millones de euros, lo que junto a la subida registrada en Portugal le permitió compensar las caídas de Brasil y Argentina.

Concretamente, en el mercado luso mejoró sus ingresos un 8,3 %, hasta los 160 millones de euros, mientras que en Brasil bajó un 10 % (232 millones) y en Argentina reculó otro 16 % (222,5 millones).

De esta forma, a nivel global las ventas netas del grupo DIA en el segundo trimestre sumaron 1.819 millones de euros, lo que equivale a una subida del 6,3 %.

No obstante, los responsables de la cadena de supermercados han incidido en que este crecimiento se produce en un contexto de cierre de tiendas, ya que actualmente cuenta con 6.400 establecimientos en los cuatro países donde opera, un 6 % menos que a cierre de junio de 2019.

De hecho, las ventas "like for like" -en las que se compara únicamente los ingresos registrados en las tiendas que hoy están abiertas y no se incluyen las cerradas- suben de media un 15 %, con crecimientos en los cuatro mercados.

El dato más expresivo vuelve a ser del de España, con un incremento del 20 %, seguido de Brasil (14,7 %), Portugal (9,2 %) y Argentina (4 %).

"Nuestros resultados correspondientes al segundo trimestre reflejan los progresos llevados a cabo en el último año, con un incremento en las ventas netas a pesar de contar con una red de tiendas menor, así como ventas comparables positivas en todos los países por primera vez desde el último trimestre de 2016", ha destacado el presidente ejecutivo de DIA, Stephen DuCharme.

El máximo directivo de la compañía -que asumió las funciones de consejero delegado en mayo tras la salida de Karl-Heinz Holland- ha apuntado que estos datos positivos "derivan de las iniciativas de transformación llevadas a cabo" por la empresa, entre ellas la mejora de la cadena de suministro y de la oferta de frescos, así como del auge de las ventas "online".

De hecho, los ingresos procedentes de los pedidos por internet -que aumentaron con fuerza en el estado de alarma- se duplicaron respecto al primer trimestre, y sólo en España se llegó a alcanzar un récord de 20.000 entregas en una sola jornada.

DuCharme ha subrayado que la oferta de tiendas de proximidad con la que cuenta DIA es una de las claves que explican por qué ganó compradores durante el confinamiento por la covid-19, pero también cuando comenzaron a relajarse las restricciones, ya que en junio sus ventas comparables se incrementaron en torno a un 10 %.

Con la suma de las ventas obtenidas entre enero y marzo, la facturación neta de DIA en el primer semestre ascendió a 3.515 millones de euros, un 2,1 % más que el ejercicio anterior pese a la reducción de su red de tiendas.

La firma ha revelado que presentará el informe de resultados completo correspondiente a los seis primeros meses del ejercicio el próximo 6 de agosto.