DiCaprio, Cher y Pitbull se unen para presionar a líderes reunidos en Glasgow

Nueva York, 3 nov (EFE).- Una treintena de celebridades, entre las que destacan Leonardo DiCaprio, Camilla Cabello, Pitbull o Cher, se han unido en una campaña organizada por la ONU para pedir a los más de 120 líderes reunidos en Glasgow durante la Conferencia de Cambio Climático (COP26) que incrementen urgentemente los esfuerzos para luchar por el medioambiente.

Titulada "Right Here, Right Now" (Aquí mismo, ahora mismo), la iniciativa, que tiene lugar en las redes sociales a partir de este miércoles y en la que también participarán Cyndi Lauper, Chayenne, Quincy Jones, LL Cool J, Jason Mraz, Melissa Etheridge o Jordan Sparks, exige la aceleración de los objetivos planteados en el Acuerdo de París.

En concreto, el grupo de famosos, cuyo mensaje se estima que llegue a unas 630 millones de personas en las redes, se han aliado con el Consejo de Derechos Humanos porque considera que el cambio climático no se limita sólo a una crisis del medioambiente.

"Estamos agradecidos a las celebridades que nos están ayudando a promocionar el cambio climático como una crisis de derechos humanos, porque la gente de color, los pobres y los marginados son los que más sufrirán con esta catástrofe climática", explicó en un comunicado el fundador de "Right Here, Right Now", David Clark.

"Es crucial que humanicemos este problema a través de la perspectiva de los derechos humanos, porque la gente tiene que entender que las decisiones que toman tienen un impacto real sobre las personas", agregó Clark.

Además de la campaña social, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU organizará junto con la Universidad de Colorado Boulder una cumbre a finales del año que viene en la que se espera que participen líderes en el sector científico, político, empresarial, de educación y de los derechos humanos.

"La Cumbre Global de Clima unirá a personas de distintas disciplinas, culturas y experiencias para afrontar la crisis climática como la crisis de Derechos Humanos que es", dijo por su parte el representante del departamento de Medioambiente y Cambio Climático del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Benjamin Schachter.