Doce largos y cien cortos de 25 países optan a premios de Festival Islantilla

Huelva, 11 jun (EFE).- Un total de doce largometrajes y cien cortometrajes de 25 nacionalidades optarán este año a los Premios Luna que concede en su Sección Oficial el Festival Islantilla, que celebra este año su decimocuarta edición.

La organización de Islantilla Cinefórum-Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Huelva, el más largo de los festivales de cine que se celebran en España ya que se prolonga durante todo el verano, ha dado a conocer hoy la relación de las cintas seleccionadas.

Los largometrajes seleccionados proceden de países como Albania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Turquía.

Optan al galardón 'Amigo', 'Antonio Machado', 'Los días azules', 'Cartas mojadas y 'El arte de volver', por España, 'El cuento del tío' (Argentina), 'Love' (Albania), 'My London Lullaby' (Reino Unido), 'Ophir' (Francia), 'Pota' (Turquía), 'Where is my daughter?' (Estados Unidos), 'Al mar' (Chile) y 'Albertina' (Brasil).

En cuanto a la relación de cortometrajes seleccionados, las cien obras representan a las cinematografías de Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Chipre, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irán, Malasia, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Rusia, Suecia, Turquía y Uruguay.

La mayor representación en esta modalidad la ostenta España con 56 cintas de las cien que optan a los premios de producción propia.

Este Festival, que se celebrará durante los meses de julio y agosto, desplegará su programación en el Patio de la Oficina de Turismo de Islantilla abierta a todos los públicos con sesiones gratuitas al aire libre y bajo la luz de la luna estival.