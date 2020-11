Economía gallega caerá 9,7 % este año y subirá 8 % en 2021, calcula la Xunta

Santiago de Compostela, 26 nov (EFE).- La economía gallega registrará una caída de 9,7 % de su PIB este año y una subida de 8 % el año próximo, debido a la pandemia de covid-19, indicó el conselleiro de Hacienda, Valeriano Martínez, en un intervención ante una comisión del Parlamento autonómico.

Martínez señaló que sus "estimaciones prudentes" establecen que Galicia tendrá una caída de 1,5 puntos del PIB por debajo de la media de España, que prevé que sea de una caída de 11,2 % este año.

Además, apuntó que sus previsiones sobre empleo es que el paro alcance a finales de año al 12,3 % de la población activa en Galicia, frente a 17,1 % en el conjunto de España.

El Gobierno gallego aprobó la semana pasada un proyecto de presupuestos para 2021 de 11.563 millones de euros, un 14 % superior al del año anterior.

El conselleiro subrayó que el proyecto de presupuestos prevé unos "ingresos extraordinarios" de 1.800 millones de euros, que incluyen 685 millones de euros de transferencias extraordinarios del Estado y otros 430 de fondos europeos para la reactivación, además de 885 millones de euros de "margen de déficit público".

"Creemos que es ahora es el momento de endeudarse", afirmó Martínez, quien destacó que pese a rehusar esa vía tras la crisis financiera de 2008-2014, es un momento de "invertir" para fomentar la "reactivación económica".

Martínez destacó que se trata del proyecto de presupuestos más elevados de la historia de la autonomía gallega, con unos 4.500 millones de euros dedicados al sistema de salud pública, lo que supone, según sus cálculos, 473 millones de euros más que el año pasado, para atender a la pandemia de covid-19.

Subrayó, además, que la Xunta no solo "no subirá los impuestos ni a las ciudadanos ni a las empresas" porque "no es el momento", sino que incluso "aumentará los beneficios fiscales" que, según sus cálculos supondrán dejar unos 472 millones de euros "en los bolsillos de los ciudadanos".

Las diputadas de los partidos de oposición PSdeG y del BNG Begoña Rodríguez Rumbo y Noa Presas, respectivamente, le reprocharon la falta de diálogo y de consenso planteado por el PPdeG, mayoritario en la Cámara autonómicas y que gobierna en la Xunta, prometida por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en su nuevo mandato.

El diputado del PPdeG Pedro Puy Fraga indicó que el proyecto presupuestario será aprobado con los votos de su partido, aunque tras esos reproches reiteró su compromiso de "diálogo" a las enmiendas que planteen los partidos de la oposición.

Puy Fraga dijo que el proyecto presupuestario "tiene bases rigurosas y prioridades bien claras" y se ajusta a los parámetros establecidos legalmente "al límite, dentro del realismo".

En cambio, Rodríguez Rumbo observó que el aumento del capítulo de salud pública crece "menos que la media del presupuesto" y el de educación "la mitad de lo que se incrementa el presupuesto".

Además, cuestionó que Galicia "lleva once años sin política industrial" y el aumento de fondos para programas de investigación y desarrollo mantienen las "peores partidas de los últimos años", con asignaciones "claramente insuficientes".

También enfatizó que las ayudas al comercio son de 23,5 millones de euros y para el turismo 112,5 millones de euros, pese a ser dos de los sectores "fuertemente golpeados" por los efectos de la pandemia.

Por su parte, Presas expresó las "dudas" del BNG sobre si los fondos adicionales estatales y europeos serán el "estímulo adecuado" para la economía gallega, tras criticar la actitud del PPdeG y del PSdeG por considerar que ambos siguen las directrices de sus partidos con sede en Madrid, y cuestionó si eso puede llevar a un "recentralismo" al que se opone su formación nacionalista gallega.

Además, calificó de "inadmisible" que los beneficios fiscales previstos permitan que "una persona con una herencia de un millón de euros no tenga que pagar un céntimo" en impuestos de transmisión de propiedad o que el sector del juego salga beneficiado.

Visiblemente molesto por los reproches, el conselleiro de Finanzas espetó a las diputadas de la oposición "no juguemos con los números" y exclamó: "Lo que se tiene que oír en este Parlamento".

Martínez dijo que "no puede aguantar" la "retahíla de mantras" de la oposición y arremetió contra el Gobierno central al que acusó de "cargarse el principio de igualdad" de las autonomías por ofrecer en el reparto de fondos a las comunidades "más a las ricas" que a las pobres, lo que supone "el mundo al revés" para un Ejecutivo que se considera "progresista", dijo.