El Banco de Inglaterra mantiene los tipos en el 0,1 %

Londres, 17 sep (EFE).- El Banco de Inglaterra mantuvo este jueves los tipos de interés en el Reino Unido en el 0,1 % y dejó también invariable su programa de alivio cuantitativo -de compra de deuda pública y privada- en 745.000 millones de libras (809.837 millones de euros).

En un comunicado, la entidad informó de que el comité de política monetaria (MPC) votó de manera unánime a favor de conservar intactos los tipos a raíz de los últimos indicadores económicos, "más sólidos de lo previsto".

Al mismo tiempo advierte de la "perspectiva incierta" para el futuro de la economía ante la actual pandemia.

"La senda del crecimiento y la inflación dependerán de la evolución de la pandemia y de las medidas que se adopten para proteger la salud pública, así como de la naturaleza y la transición a las nuevas disposiciones comerciales entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido", explicó el Banco en la citada nota.

En ella se remarca también que los indicadores económicos más recientes del país han sido "un poco más fuertes" de lo que había anticipado el comité en el momento de elaborar su informe anterior de agosto.

Sin embargo, puntualiza que, teniendo en cuenta los riesgos, "no está claro lo informativos que (esos indicadores) son sobre el rendimiento de la economía".

El Banco lanza también una advertencia sobre los últimos repuntes de casos de COVID-19 detectados en algunas partes del mundo, entre ellas el Reino Unido -donde ayer se comunicaban otros 3.991 nuevos contagios- por conllevar "el potencial de lastrar más la actividad económica aunque, probablemente, a una menor escala que a comienzos de año".

Entre los indicadores a los que alude la entidad bancaria figura el dato revelado ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) sobre la inflación, que muestra que el índice de precios al consumo (IPC) del país se situó en agosto en el 0,2 %, su nivel más bajo desde diciembre de 2015, frente al 1 % del mes anterior.

A esa significativa bajada en la inflación contribuyó, según los analistas, el impacto del popular programa implementado por el ministro de Economía, Rishi Sunak, "Eat Out To Help Out" (Comer fuera para ayudar), que ofrecía descuentos a los ciudadanos por comer fuera de casa a fin de reparar los daños en el sector hostelero ocasionados por la pandemia.

También influyó en el descenso de la inflación el recorte acometido en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) -del 20 al 5 %-.

Por otro lado, el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido subió el 6,6 % en julio, frente al mes previo, otro dato que se considera alentador.