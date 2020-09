El Ejército birmano investiga "amplios patrones" de abusos contra los rohinyás

Rangún (Birmania), 16 sep (EFE).- El Ejército de Birmania anunció que investiga "posibles amplios patrones" de abusos cometidos antes y durante la campaña orquestada por los militares en agosto de 2017 contra los rohinyás en el oeste del país, que desencadenó el éxodo de esta etnia no reconocida por las autoridades birmanas.

En un comunicado, el Ejército reconoció por primera vez que tras revisar un informe redactado por una comisión respaldada por el Gobierno "investigan posibles amplios patrones de violaciones entre 2016 y 2017 en la región del norte de Rakáin", donde se encontraban asentados los rohinyás.

Más de 730.000 rohinyá huyeron a la vecina Bangladés a raíz de las operaciones castrenses y al menos 10.000 personas fueron asesinadas, según datos de las Naciones Unidas, durante el operativo militar lanzado en respuesta a un ataque de un grupo guerrillero.

La operación -donde se denuncian asesinados, violaciones, torturas y quema de aldeas enteras- fue calificada por expertos de la ONU como "ejemplo de limpieza étnica de manual" con "indicios de genocidio".

El Ejército niega la acusación, pero en el comunicado publicado el martes en el medio gubernamental "The Global New Light of Myanmar" anunció además de la citada investigación, la creación de una corte militar para juzgar a efectivos por su implicación en incidentes de algunas aldeas.

Los militares, no obstante, no aportan detalles sobre los perpetradores, crímenes o condenas.

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene abierto un caso contra Birmania por un presunto delito de genocidio contra la minoría musulmana, tras una denuncia interpuesta por el Estado africano de Gambia.

Esa Corte de la ONU ordenó a principios de enero a Birmania que tomara medidas cautelares para proteger a los rohinyás y evitar cualquier acto contemplado en la Convención de Genocidio de 1948 contra esa comunidad.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyás, ya que les considera inmigrantes bengalíes, y les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.