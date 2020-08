El epidemiólogo Antoni Trilla desaconseja manifestaciones masivas en la Diada

Barcelona, 25 ago (EFE).- El jefe de Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha desaconsejado manifestaciones multitudinarias como las de la Diada en Cataluña y ha recomendado tomar medidas para evitar las aglomeraciones en el transporte público.

"Desde el punto de vista sanitario, lo más razonable es no manifestarse masivamente (...). No creo que la vida de Cataluña ni las reivindicaciones legítimas se vean cuestionadas o afectadas si un año no podemos hacer las protestas como las hacemos habitualmente", ha dicho Trilla en una entrevista en RAC1 en alusión a las tradicionales manifestaciones de la Diada, el 11 de septiembre.

El epidemiólogo ha añadido que "ahora lo más razonable es no manifestarse masivamente. Siempre que hay multitud hay quien se puede saltar las medidas de seguridad. Lo ideal sería que la gente se manifieste de otras maneras".

"Entiendo que el 11S es significativo pero, como médico, al igual que hemos aplazado las fiestas mayores o que no podemos ir al fútbol, ??pienso que este año cualquier manifestación debe quedar suspendida porque la situación epidemiológica es complicada y puede suponer un riesgo de aumentos de contagio", ha recalcado.

El médico ha reconocido que "no hay evidencias científicas, pero la lógica dice que una aglomeración de muchas personas es difícil de controlar. Si sirve como ejemplo, aunque es muy diferente, la peregrinación habitual a La Meca este año se tuvo que anular. Y esto es una obligación para todo buen musulmán".

Trilla también ha recomendado tomar medidas para evitar que, con el regreso a las actividades laborales y escolares en septiembre, se formen aglomeraciones en el transporte público, metro, trenes y autobuses.

"Habría que plantear medidas para evitar aglomeraciones en el transporte público (...). No sé si hay que aumentar frecuencias o poner más convoyes, pero aglomerarse dentro del tren o el metro supone un riesgo más alto", ha indicado.

Respecto a la resolución de un juez que ha rechazado que Salud pueda imponer medidas restrictivas en la ciudad de Terrassa porque considera que los datos epidemiológicos del municipio no lo justifican, Trilla ha opinado: "No entiendo que los jueces hagan evaluaciones epidemiológicas. A mí nunca se me ocurriría valorar una sentencia. El juez puede pedir opinión a todas las partes y espero que lo haya hecho. Se me hace difícil que alguien no entienda que estas medidas van en beneficio de todos".

Trilla también ha indicado que "la letalidad del coronavirus ha bajado y ahora es del 1 %. En la gripe estacional es de un 1/1000. Por tanto, el coronavirus es diez veces más letal".